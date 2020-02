De quoi parle la nouvelle émission de télévision de Tyler Cameron «Barkitecture»?

Tyler Cameron, le mannequin / entrepreneur hunky, a participé à The Bachelorette l’année dernière, rivalisant avec le cœur d’Hannah Brown. Depuis l’émission, Cameron a attiré les manchettes en sortant avec des mannequins et de bons amis des Kardashian. Mais récemment, il est apparu que le favori des fans de Bachelor Nation revenait à la télévision. Son tout nouvel épisode de dix minutes s’intitule Barkitecture. De quoi s’agit-il dans le monde?

Tyler Cameron prend un selfie avec un fan aux People’s Choice Awards 2019 | Alberto Rodriguez / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Tyler Cameron, un ancien de «Bachelorette», dit «revenez bientôt» sur Twitter

Plus tôt cette année, l’ancienne star de Bachelor in Paradise, Dylan Barbour, a tweeté: «Ils auraient dû me mettre Mike et Tyler dans une camionnette pour espionner ces filles afin de faire rapport à Pete», à propos d’un épisode de la saison de Peter Weber de The Bachelor . (Demi Burnett et Katie Morton ont fait quelque chose de similaire dans la saison de Brown de The Bachelorette).

Un fan de Cameron a retweeté cela, ajoutant son propre message.

“Littéralement n’importe quoi pour revoir @ TylerJCameron3 à la télévision”, ont-ils écrit. Et Cameron a répondu!

«Revenez bientôt avec quelque chose de différent», a-t-il écrit. Excellente nouvelle pour quiconque attiré par le corps masculin. Tyler C., de retour sur nos écrans! Pas à ce jour, cependant.

Tyler Cameron pendant la Fashion Week de New York 2020 | Gilbert Carrasquillo / GC Images

Une source a déclaré à Hollywood Life que «le nouveau spectacle de Tyler sera quelque chose de totalement différent. Cela n’aura rien à voir avec les fréquentations et ramènera vraiment Tyler à ses racines. Il est excité pour l’avenir. “

Cameron travaille comme mannequin professionnel. Il est également un passionné de fitness. L’alun de Bachelorette a fondé une entreprise de construction et est ambassadeur d’ABC Food Tours.

Le podcast «Bachelor» résout le mystère de l’émission de Tyler Cameron: elle s’appelle «Barkitecture»

Le podcast Betchelor, hébergé par Kay Brown et l’ancien membre de la distribution Bachelorette Derek Peth, a publié le tweet de Cameron sur leur Instagram. Ils ont également résolu le mystère de ce qu’il faisait sur leur histoire Instagram.

Tyler Cameron | Noel Vasquez / .

“Donc, mon collègue Dylan sait exactement ce que fait Tyler à la télévision”, a déclaré Brown à la caméra. “Il fait une exposition intitulée Barkitecture, et il construit des maisons extravagantes pour les chiens des gens.”

Les pièces ont commencé à tomber ensemble.

Cameron, de métier, est un entrepreneur (et un modèle sur le côté, on suppose?), Et il a un chiot de sauvetage qu’il aime beaucoup. La Hollywood Life a rapporté que Cameron a adopté un chien nommé Harley, “avec qui il a dit qu’il adorait passer du temps libre”.

Malheureusement (pour nos globes oculaires), Cameron arrive sur les écrans de téléphone plutôt que sur ceux de la télévision.

Que fait Cameron, mannequin et entrepreneur, à la télévision?

Barkitecture sera diffusé sur une nouvelle plateforme de streaming fondée par Jeffrey Katzenberg. Intitulé Quibli, Entertainment Weekly a rapporté que le service de diffusion en continu propose «des piqûres rapides de contenu – des épisodes ou des versements d’une durée de 10 minutes ou moins». Conçu pour les smartphones, Qubli est «un divertissement rapide pour les téléspectateurs en déplacement».

Alors, quel est le rôle de Cameron dans la petite émission?

Un très bon garçon à l’exposition canine Crufts à Birmingham, Angleterre | Matt Cardy / .

Deadline a indiqué que Cameron et Delia Kenza serviront de co-hôtes sur Barkitecture. Le co-hôte de Cameron “est un architecte d’intérieur basé à Brooklyn qui se spécialise dans la rénovation complète des espaces de vie urbains”, a écrit Deadline.

Mais de quoi parle l’émission? Deadline l’a décrit comme tel:

La nouvelle série pour la plate-forme de streaming mobile de forme courte mettra en lumière les personnes adorées et obsédées par les chiens qui offrent à leurs canines bien-aimées les niches les plus ridiculement extravagantes imaginables. Dans chaque épisode, les hôtes travaillent avec des parents tout-petits pour construire une niche entièrement personnalisée qui redéfinit la position assise dans le luxe.

Tyler Cameron répond sur Instagram

L’ancienne bachelorette qui a presque mineure en danse au collège a également suivi l’actualité sur les réseaux sociaux.

«Je suis ravi de partager que j’héberge #Barkitecture avec l’incroyable @deliakenza qui arrivera bientôt à @quibi», écrit-il. «Nous avons construit certaines des niches pour chiens les plus folles que vous ayez jamais vues. Un merci spécial à Harley pour la supervision de la construction. »

Nous avons hâte de voir ces mignonnes à la télévision – à la fois Cameron et les très bons chiens avec leurs maisons de garçons très chics.