De quoi parle la série Netflix Next In Fashion de Tan France?

Tan France est bien plus qu’un simple expert de la mode Queer Eye avec les cheveux poivre et sel. Cette célébrité animera une autre série sur Netflix, intitulée Next in Fashion, avec l’icône de style Alexa Chung. Quand cette émission de téléréalité est-elle diffusée? Voici ce que nous savons de la prochaine émission de télévision, Next in Fashion.

Tan France assiste à l’événement Queer Eye de Netflix et à GLSEN | Matt Winkelmeyer / . pour Netflix

Netflix présentera la série originale, «Next in Fashion»

Miranda Priestly serait impressionnée. Une nouvelle série de réalité arrive sur Netflix, et nous ne parlons pas de la prochaine saison de Queer Eye. Next in Fashion est une série télévisée en 10 épisodes. Au cours de cette exposition, les candidats «concourront dans des défis de conception centrés sur des styles qui ont influencé les gens du monde entier», selon Variety.

Pour la première saison, dix-huit candidats s’affronteront dans des défis de design pour un prix en argent de 250 000 $ et la chance de travailler avec le détaillant de mode de luxe Net-a-Porter. La cerise sur le gâteau est celle des membres des Fab Five de la série primée aux Emmy Awards de Netflix, Queer Eye, Tan France, sera un hôte régulier.

Tan France assiste aux 71e Emmy Awards | Matt Winkelmeyer / .

Qui figurera sur cette série originale Netflix?

En tant qu’expert en mode résident de Queer Eye et passionné de «French Tuck», Tan France est l’un des hôtes de cette série originale de Netflix. L’autre hôte, Alexa Chung, anciennement de It’s On with Alexa Chung, est connue pour son style unique et son amour de la mode. Cependant, il y aura d’autres juges invités tout au long de la série, pour demander en tant qu’experts sur toutes les choses à la mode et à la mode.

Selon la raffinerie 29, «Elizabeth Stewart, styliste et éditrice de mode, et Eva Chen, directrice des partenariats de mode d’Instagram, ont été confirmées comme juges invitées récurrentes. Et le premier tour de candidats est en fait des vétérinaires; le salon présente des gens qui ont été dans l’industrie pendant un certain temps, soit en travaillant pour de grandes marques ou en habillant des célébrités. »

Quand «Next in Fashion» sera-t-il présenté sur Netflix?

Netflix n’a pas encore annoncé la date de première de cette série de téléréalité. Cependant, certains fans attendent déjà avec impatience ce prochain spectacle, qui devrait sortir sur la plate-forme de streaming au cours du mois de janvier 2020. Lors d’une interview, Tan France a partagé son enthousiasme à travailler avec Alexa Chung pour Next in Fashion.

“Tout ce que je peux dire, c’est qu’il sortira au début de l’année prochaine, et à mon avis, c’est l’un des meilleurs spectacles de compétition que vous verrez – c’est incroyable”, a déclaré Tan France lors d’une interview avec Elle. «C’est tellement mieux que ce à quoi vous vous attendez. Les concurrents sont formidables et Alexa et moi – nous sommes dynamite ensemble. Nous ne nous connaissions pas auparavant, mais nous nous entendons comme une maison en feu et c’est ce qui en fait un spectacle vraiment amusant. “

«Je ne l’ai rencontrée qu’une seule fois lors d’une fête plus tôt dans l’année et j’étais une grande fan et vraiment nerveuse, et apparemment, elle était fan et elle a fait la queue. Ensuite, j’ai été jeté dans le spectacle et ils cherchaient un co-animateur et ont décidé d’Alexa, j’étais sur la lune », a-t-il poursuivi.

Next in Fashion sera présenté sur Netflix en janvier 2020. D’ici là, les fans peuvent regarder des épisodes de Queer Eye sur cette plateforme de streaming. Cela inclut la saison spéciale, Queer Eye: nous sommes au Japon, qui est exclusive à Netflix.