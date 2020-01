De Rocío Flores à Esperanza Aguirre, 16 candidats que nous aimerions voir au Honduras

L’annulation de la deuxième édition de «GH Duo» a contraint Telecinco à modifier ses plans et à faire avancer la première de «Survivors 2020», prévue fin février. Cela a permis aux moteurs de s’allumer rapidement et de commencer à parler des célébrités (et pas si célèbres) qui sauteront de l’hélicoptère cette année pour devenir des candidats à ce qui est l’un des programmes les plus réussis de Mediaset.

Avec Violeta Mangriñán prétendument confirmée par son abandon forcé lors de la dernière édition, de nombreux profils sont soulevés qui pourraient compléter la liste des candidats de ce qui sera la 15e édition du programme de Telecinco. Retrouver des visages quelque peu oubliés, allonger les intrigues du succès de ‘GH VIP 7’ ou accueillir de nouveaux personnages, ce sont les candidats que nous aimerions voir dans ‘Survivors 2020’.

1 Fleurs de rosée

Rocío Flores, défenseur de son père dans «GH VIP 7» à un concurrent de «Survivors 2020»?

Sa participation à «Survivors 2020» semble être une réalité. Depuis que la défense de son père a commencé dans «GH VIP 7», Beaucoup ont demandé à Rocío Flores de devenir un concurrent de la nouvelle édition de la réalité de survie de Telecinco. Et c’est que la fille d’Antonio David Flores et Rocío Carrasco a donné de grands moments sur le tournage de ‘GH’, éclipsant même le concours de son père avec ses interventions. Sa participation à «Survivors» pourrait également nous aider à en savoir plus sur sa relation controversée avec sa mère et peut-être de nouveaux détails sur sa famille.

2 Hugo Sierra

Hugo Sierra répéterait-il sa victoire de «GH 18» dans «Survivors 2020»?

Hugo Sierra lui-même a déjà assuré qu’il était en négociation pour se rendre au Honduras, mais nous voulons insister sur la nécessité pour le dernier vainqueur de «Big Brother» d’être un concurrent de «Survivors 2020». Son histoire avec Adara Molinero Il nous a collé à l’écran (et aux magazines) ces derniers mois et nous aimerions voir comment il évolue avec Hugo à tant de kilomètres. L’Uruguayen a déjà gagné le soutien du public lors de son premier raid télévisé, répéterait-il son succès au Honduras?

3 Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre participerait-elle à «Survivors 2020»?

Alors que nous rêvions tous de la participation de Cristina Cifuentes ou d’Albert Rivera à cette nouvelle édition de «Survivors», tous deux ont rejeté l’offre. Mais beaucoup restent les politiciens qui ne sont plus actifs et pourraient faire leurs bagages pour survivre aux Cayos Cochinos. Esperanza Aguirre, sans aucun doute, en fait partie. Si le saut depuis l’hélicoptère d’Isabel Pantoja devenait une minute d’or, celle dont elle était présidente de la Communauté de Madrid n’en serait sûrement pas loin (d’autant plus compte tenu de la relation d’Aguirre avec les hélicoptères). Voir quelqu’un qui a occupé une position politique dans un tel format, loin de sa zone de confort, serait une grande incitation à engager une partie du public qui veut découvrir ce qu’est vraiment Esperanza Aguirre.

4 Oreste Barbero de «Pasapalabra»

Oreste Barbero, de «Pasapalabra» et «El tirón», un concurrent de «Survivors 2020»?

Avec seulement 19 ans, Oreste Barbero est devenu un concurrent de «Pasapalabra». Quatre ans plus tard, beaucoup se souviennent de lui comme l’un des participants les plus éminents de la dernière étape de l’espace Telecinco. Son séjour prolongé dans le programme Christian Gálvez l’a conduit à devenir l’un des premiers candidats à «El Tirón» jusqu’à son élimination en novembre 2019. Oreste pourrait suivre les traces de son partenaire Paco de Benito, qui a participé à «Survivors 2016», et partez pour le Honduras pour se tester et voir si le test de pêche et d’apnée est aussi bon que l’examen de l’alphabet rosco mythique.

5 Alejandra Rubio

Alejandra Rubio serait-elle une première en tant que candidate aux réalités dans ‘Survivors 2020’?

Depuis que les réseaux sociaux sont devenus notre quotidien, le casting de ‘Survivors’ a toujours inclus un influenceur. Alejandra Rubio est peut-être l’option parfaite car elle relie la partie réseau, avec plus de 160 000 abonnés sur Instagram, à la presse cardiaque la plus traditionnelle. Étant la fille de Terelu Campos et la petite-fille de María Teresa Campos, sa valeur en tant que candidat à un tel programme est plus qu’évidente. De plus, Alejandra a déjà fait sa première à la télévision en tant que contributrice au débat sur «L’île des tentations» et partage depuis longtemps sa vie dans ses vidéos pour le site Mediaset. Les «survivants» seraient-ils le saut définitif de la jeune fille à la télévision et à la célébrité? Il convient de noter qu’Alejandra Rubio partagerait une île avec Rocío Flores, qui n’a aucun lien avec sa mère Rocío Carrasco, qu’Alejandra appelle “Tita Ro” pour sa relation étroite avec Terelu.

6 Julen de la Guerra («MyHyV»)

Julen rencontrera-t-il à nouveau Violeta dans ‘Survivors 2020’?

La fin de sa relation avec Violeta Mangriñán a été l’une des principales intrigues de “ Survivors 2019 ” et c’est que la Valencienne est tombée amoureuse de Fabio Colloricchio sur l’île et il a laissé ce qui était jusque-là son petit ami en direct. Beaucoup de gens se sont alors tournés vers Julen et ont même parié sur lui en tant que candidat à la réserve de l’édition. Cependant, celui qui était prétendant et tronista de «Femmes et hommes et vice versa» n’a pas fait ses bagages pour se rendre sur l’île. Maintenant, avec Violeta en tant que candidate potentielle de ‘Survivors 2020’ vivant son histoire d’amour avec l’italien susmentionné, elle pourrait retrouver son ex au Honduras et devenir des partenaires de compétition.

7 Fani Carbajo («L’île des tentations»)

Fani pourrait changer «l’île des tentations» pour l’île de «Survivors 2020»

En moins de deux semaines, Fani Carbajo a fait de Rubén, l’un des singles de “L’île des tentations” des “palpitations sur le navet”, donc le Madrid bouleverserait les Cayos Cochinos. Fani a réussi à attirer l’attention du public en arrivant au programme présenté par Mónica Naranjo comme une personne très jalouse et fidèle et en devenant la première à trahir son partenaire avec l’un des garçons transformé en “tentations”. Beaucoup seraient sûrement ravis de voir la jeune femme passionnée dans un format comme «Survivors» pour savoir comment elle est vraiment et voir jusqu’où elle peut aller.

8 Victor Gutierrez

Le waterpolista Víctor Gutiérrez serait un bon candidat pour participer à «Survivors 2020»

Bien que ces dernières années ce profil ait été perdu, il y a longtemps que les athlètes professionnels ne manquaient pas parmi les concurrents de «2020 Survivors». C’est pourquoi Telecinco pourrait retrouver cet esprit plus combatif qui amène le format avec quelqu’un comme Víctor González. Il Waterpolista, en outre, a sauté sur le plan médiatique en parlant ouvertement de son homosexualité, ce qui donnerait un point supplémentaire à sa participation dans le programme «Survivors» pourrait être l’endroit idéal pour que Víctor González se montre sans filtre au grand public et quitte ses bassins habituels pour entrer dans les eaux qui baignent les Cayos Cochinos.

9 Topaze fraîche

Topacio Fresh aurait-il plus de chance dans ‘Survivors 2020’ que dans ‘Dancing with the stars’?

La représentation LGBT devrait être déjà assimilée dans les compétitions télévisées pour donner un échantillon plus large et plus fidèle de la société. Et si avec Víctor González nous ne couvrions pas cet aspect, Topacio Fresh serait le candidat idéal pour rejoindre le groupe de concurrents de «Survivors 2020». Et non seulement pour être l’une des femmes transgenres les plus populaires de ces dernières années, mais pour sa fraîcheur, son sens de l’humour et sa sympathie avec laquelle elle a gagné l’affection du grand public depuis qu’elle est devenue célèbre grâce à ses apparitions dans «Alaska et Mario». Sans aucun doute, le galeriste cela nous donnerait des moments hilarants sur l’île comme il l’a déjà fait dans sa participation à d’autres programmes comme «Venez dîner avec moi: Gourmet Edition» ou vos interventions dans «Save me deluxe». Topacio Fresh a été le premier expulsé de ‘Dancing with the stars’, où le public ne savait pas comment valoriser son talent sur la piste de danse, aurait-il plus de chance en tant que concurrent de ‘Survivors’?

10 Le Rabbi («Les Gipsy Kings»)

Est-ce que le Rabbi des Gipsy Kings des Golds partirait pour participer à ‘Survivors 2020’?

Lorsqu’en mars 2019, Noemí Salazar et La Rebe ont visité la maison de ‘GH Duo’, tous deux ont clairement exprimé leur désir de participer à la réalité. La première a déjà réalisé son rêve en tant que candidate à «GH VIP 7», mais La Rébe serait-elle prête à tenter sa chance dans «Survivors»? Au cours des cinq saisons de «Los Gipsy Kings», Rebeca Jiménez est devenue l’une des principales protagonistes de la docuréalité de Cuatro. Sa grâce naturelle, sa confiance en soi et même son innocence ont fait l’affection du public qui l’a vue grandir pour devenir la mère de son premier enfant. Maintenant, La Rebe pourrait changer les médailles d’or qu’elle aime tant pour les noix de coco au Honduras et suivre la piste de Naomi en tant que candidate à la réalité. La Rébe parviendrait-elle à supporter autant sur l’île que son amie dans la maison de Guadalix?

11 Carmen Borrego

Après son passage controversé dans «Save me Okupa», Carmen Borrego participerait-elle à «Survivors 2020»?

Carmen Borrego est familière avec ce format, car il était responsable de la défense de Bigote Arrocet lorsque l’humoriste a participé à l’édition 2017. Il pouvait maintenant suivre les traces de l’ex-petit ami de sa mère et voyager au Honduras en tant que concurrent de ‘Survivors’ 2020 ». Bien que Carmen Borrego ait développé une grande partie de sa carrière dans les coulisses, depuis Il a laissé l’anonymat lors de la première saison de ‘Las Campos’ sa présence dans les médias est passée en crescendo et est même devenu l’un des concurrents de «Save me Okupa». Sa participation à la réalité éphémère ne semble lui apporter que des problèmes, mais sûrement avec la détente des palmiers du Honduras tout irait beaucoup mieux et peut-être découvririons-nous une Carmen Borrego plus humaine et amicale que celle que nous avons l’habitude de voir dans ” Vive la vie’.

12 Paula González («GH 15»)

Paula González répéterait-elle son triomphe de «GH 15» dans «Survivors 2020»?

Beaucoup se souviendront d’elle pour sa “mort d’amour” et son “bébé ananas”, mais il reste peu ou rien de cette innocente Paula qui a conquis les spectateurs de ‘GH 15’ jusqu’à ce qu’elle prenne la mallette souhaitée. La nouvelle Paula (avec un changement de look remarquable) est récemment revenue aux médias avec une chaîne sur le site Web de Mediaset dans laquelle elle a raconté comment sa vie a changé depuis que nous l’avons rencontrée en 2014 et a laissé derrière elle des habitudes malsaines. Maintenant, Paula González pourrait retourner à Telecinco pour devenir une candidate à “ Survivors 2020 ” et montrer cette personnalité plus mature et concentrée qu’elle prétend être dans ses dernières vidéos.

13 Luca Onestini

Luca Onestini, le profil italien de «Survivors 2020»?

Il est venu à notre télévision en tant que défenseur de son frère dans ‘GH VIP 7’ et, après sa romance avec Adara Molinero, il semble qu’il l’ait fait pour rester. Maintenant, Luca Onestini pourrait retrouver Hugo Sierra, l’ennemi juré de son frère, au Honduras et peut-être être amis ou nourrir les mauvaises relations du vainqueur de ‘GH Revolution’ et Gianmarco Onestini. Bien qu’en Espagne, il est pratiquement inconnu, Il est l’un des personnages les plus populaires de la télévision italienne et il est habituel que des célébrités du pays de démarrage tentent leur chance dans nos ‘Survivors’. La carrière télévisuelle de Luca Onestini a commencé dans la version italienne de «L’île des tentations» après avoir été couronné Monsieur Italia en 2013. Plus tard, il passera par «Uomini e donne» («MyHyV») et «Grande Fratello VIP» («GH VIP ‘). Sans aucun doute, Luca donne le profil pour devenir un concurrent de «Survivors 2020».

14 Barbara Rey

Est-ce cette année que Barbara Rey participe enfin à «Survivors»?

Ces dernières années, Le nom de Bárbara Rey a sonné fort pour devenir un concurrent des «Survivants», mais il semble que ce ne soit jamais le moment (ou il n’y a pas assez d’argent). 2020 pourrait être l’année où l’exvedette a finalement mis les voiles pour le Honduras et nous a donné des moments comme ceux qu’elle nous a déjà donnés dans «This kitchen is hell» ou «Cornered». De plus, Barbara participe depuis plusieurs années aux débats de “ Survivors ” et de “ GH VIP ”, elle pourrait donc être sur le point de réaliser de nombreux rêves et de sauter de l’hélicoptère pour atteindre les Cayos Cochinos.

15 Mari Angeles Slim

Mari Ángeles Delgado serait une excellente candidate pour participer à «Survivors 2020»

Nous ne pouvons pas oublier que si Barbara Rey nous a donné de bons moments dans «Cornered», c’est en partie grâce à Mari Ángeles Delgado. L’inimitié des deux les a fait sauter des chipas continus entre eux et nous donner des discussions et des confrontations épiques, donc ce serait génial si la mère d’Aida Nízar se rendait également au Honduras avec Barbara Rey. Ce jour-là était la mère de Telecinco, car Aida a insisté sur le fait que “la mère n’y en a qu’une” et était la sienne, a été largement présente à la télévision pendant des années dans des programmes comme ‘MyHyV’, mais pendant un certain temps cette partie est Quelque chose manque «Survivors 2020» Ce pourrait être l’excuse parfaite pour savoir ce qui est arrivé à Mari Angeles au cours de ces années et, pourquoi pas, au retour d’Aida à notre télévision

16 Helena Rodrí, mère d’Adara

Helena pourrait suivre les traces de sa fille et devenir la gagnante de «Survivors 2020»

Et s’il y a une mère qui ces derniers mois a pris le devant de la scène, c’est celle d’Adara Molinero. La participation et le triomphe de sa fille dans ‘GH VIP 7’ ils ont fait sauter Helena Rodríguez dans l’arène pour défendre Adara sur le plateau. La rencontre d’Hugo Sierra avec qui jusqu’à il y a quelques mois était sa belle-mère (et avec laquelle il ne semblait pas avoir de relation particulièrement étroite) serait une grande incitation pour les spectateurs en attente de la célèbre maison de Guadalix à devenir accro à ‘Survivors’ 2020 ‘à partir de la minute zéro. De plus, Helena C’est une sportive et une combattante, donc elle donnerait certainement de bons moments dans les tests du programme. Verrons-nous Adara défendre sa mère sur le plateau alors qu’elle vit avec son ex au Honduras?

