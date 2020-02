De Rosa Benito à Carlos Lozano

Le fait d’être exposé à la télévision depuis longtemps implique une usure émotionnelle et physique que de nombreux visages célèbres connaissent déjà ou ont vécu à un moment de leur carrière. C’est pour cette raison que certains décident de dire au revoir au petit écran, parfois définitivement et parfois moins. En fait, bon nombre des adieux dramatiques de la télévision finissent par supposer qu’un seul d’entre vous vous verra plus tard, car ceux qui ont prétendu ne plus marcher sur un plateau y reviennent après avoir repensé leur décision de s’éloigner des flambées médiatiques. Voici une liste de tous ceux qui ont prétendu ne pas retourner à la télévision à un moment de sa carrière et ont finalement repris sa vie en tant que personnage de télévision.

1 Rosa Benito

L’exposant maximum de cette situation serait sans aucun doute Rosa Benito. La belle-sœur de Rocío Jurado et plus tard collaboratrice à la télévision a été la protagoniste de nombreux ultimatums au milieu, plus particulièrement pour l’émission où elle a longtemps travaillé, “ Save me ”. Telle était la confrontation entre elle et l’espace de rassemblement que Benito a dit qu ‘”avant de redescendre les escaliers de” Sauve-moi “, il se couperait les jambes”. Même comme ça, Rosa Benito a dû avaler ses mots depuis des mois après cette déclaration, elle est réapparue dans ‘Saturday deluxe’, la version nocturne du programme, pour commenter «Survivors». En fait, l’ex-collaboratrice de «Save me» a dit qu’elle était très excitée de monter sur le plateau qui l’a accueillie pendant si longtemps. Depuis lors, la coiffeuse a été vue rapidement également dans d’autres programmes tels que «Il est déjà midi» et a récemment participé à «Venez dîner avec moi: Gourmet Edition», où elle a été proclamée gagnante.

2 Rachel Bun

Raquel Bollo est une autre personne qui a joué dans un retour à la télévision après s’être assuré qu’elle ne reviendrait pas sur le médium. Lors de sa phase collaboratrice de «Save me», elle a été submergée par certaines situations personnelles et a décidé de s’éloigner du petit écran pendant près de deux ans. Même comme ça, Après ces deux années de repos médiatique, Raquel Bollo a pris la décision de reprendre le travail lors de la soirée de rassemblement de Telecinco. Mais qu’est-ce qui l’a amené à prendre cette décision? Comme elle l’a dit à son retour, les problèmes économiques étaient à l’ordre du jour dans sa vie et c’est la principale raison pour laquelle Raquel Bollo a repris sa carrière de personnage de télévision, redevenant une collaboratrice régulière de “ Save me ”. Un retour à l’ensemble de Mediaset que presque tous ses compagnons applaudissaient, la recevant à bras ouverts.

3 Chantoita Pantoja

“Jusqu’à présent mon héritage”, a déclaré Chabelita Pantoja début décembre 2018 pour une émission de radio du réseau Mediaset. C’est ainsi que la jeune fille de 23 ans a affirmé quitter définitivement la télévision, se concentrant ainsi sur d’autres projets importants qu’elle avait entre les mains. Malgré tout, les paroles d’Isa Pantoja sont rapidement tombées dans un sac cassé depuis une semaine plus tard, l’entrée de la fille d’Isabel Pantoja serait annoncée dans la sixième édition de la célèbre émission de téléréalité «GH VIP», où il serait le premier expulsé. Depuis lors, nous n’avons cessé de voir Chabelita marcher sur des plateaux de télévision, soit en commentant d’autres formats de télévision, soit en répondant à des questions sur sa vie personnelle dans des espaces tels que «le programme d’Ana Rosa» ou «It’s noon», où elle est collaboratrice habituel

4 Mila Ximenez

A cette occasion, nous trouvons un cas un peu plus différent des précédents. Et c’est que Mila Ximénez est l’une des collaboratrices de «Save me» qui a le plus menacé de quitter la télévision mais n’est jamais venue pour le faire. Il a quitté l’ensemble du programme dans lequel il travaille d’innombrables fois pour des discussions avec ses collègues mais il se rassoit toujours sur sa chaise habituelle «sauve-moi». Malgré cela, la collaboratrice est restée à l’écart des projecteurs pendant un certain temps après avoir annoncé sa retraite de la télévision, bien que cela n’ait été que momentané pour subir plusieurs touches esthétiques. De cette façon, son retour au médium n’a pas été aussi sain ou attendu que celui de Rosa Benito ou Raquel Bollo, mais la vérité est que son absence a été considérablement perceptible l’après-midi, car Ximenez est quelqu’un de très capricieux qui offre de nombreux moments dramatiques et ridicules. qui ont été manqués pendant son absence.

5 Kiko Matamoros

Comme Mila Ximénez, Kiko Matamoros a disparu à plusieurs reprises de «Save Me» afin de subir des retouches esthétiques. Mais la vérité est qu’en 2017, il fut un temps où le collaborateur de «Save me» a décidé de se retirer de la télévision parce qu’il était épuisé. Moins d’un an après l’annonce de sa retraite, le collaborateur de «Save me» est revenu sur le plateau pour devenir le nouveau défenseur du public, avec seulement une petite section au programme. Son personnage de porte-parole des spectateurs est rapidement devenu le collaborateur habituel de «Save Me», retournant à son poste dans l’Axe du Mal avec Mila Ximénez et Kiko Hernández. Décision que tous ses collègues, à l’exception de Lydia Lozano, ont applaudi, accueillant à nouveau l’homme d’affaires qui a dit qu’il ne pouvait pas vivre sans télévision.

6 Ylenia Padilla

Connue comme l’une des participantes les plus médiatiques de «Gandía Shore», Ylenia Padilla est devenue un personnage de télévision après avoir traversé la réalité de MTV. Depuis lors, la jeune femme a fait sa première dans ‘Saturday deluxe’ avec une interview et à partir de là est devenue partie de l’univers Mediaset, participant rapidement à ‘Save me’ et plus tard en tant que candidate à ‘GH VIP 3’. Après avoir traversé la réalité de Telecinco, la renommée de la rose de Valence comme la mousse et, comme je le reconnais plus tard, ne savait pas bien la gérer. C’est ainsi que du jour au lendemain, Ylenia a disparu des médias, même des réseaux sociaux. Après un certain temps loin de la télévision, il est revenu début 2018 pour donner une interview pour ‘Saturday deluxe’ où il a tout raconté sur ce qui s’était passé et les raisons pour lesquelles il a décidé de se retirer du petit écran: dépression, nombreuses trahisons et trop de bowling nocturne Depuis lors, la jeune femme n’a cessé de participer au médium, elle est revenue à ‘GH Duo’ et, pendant un moment à cette partie, elle s’occupe davantage de ses interventions dans ‘Save me’, ‘Viva la vida’ et les débats des différentes réalités Quels commentaires.

7 Alba Carrillo

Le modèle Alba Carrillo a décidé de quitter la télévision à plusieurs reprises. L’une des premières fois a eu lieu en 2018, lorsque la jeune femme s’est éloignée des programmes dans lesquels elle travaillait pour se concentrer sur certaines questions judiciaires qui lui avaient fait réfléchir pendant un certain temps avec ses ex-partenaires. L’activité de Carrillo a pris un peu de temps pour reprendre, car de nouveaux projets ont toujours émergé pour y participer, de ‘Talk to them’ jusqu’à votre dernière étape en passant par ‘GH VIP 7’. Mais les hauts et les bas du modèle dans le monde de la télévision suivent l’ordre du jour. En fait, depuis son départ de la réalité de Telecinco, Alba Carrillo n’est pas encore revenu sous les projecteurs puisqu’il est dépassé par la situation en quittant la maison de Guadalix et ne se sent pas assez fort pour revenir à “ Il est déjà midi ”, où il travaille comme collaborateur régulier.

8 Terelu Campos

Terelu Campos s’est toujours déclarée passionnée de télévision, même si la vérité est que la fille de María Teresa Campos a annoncé à plusieurs reprises son retrait du médium, oui, toujours pour des raisons différentes. Et c’est que la santé de la collaboratrice a fait de très mauvaises passes à plusieurs reprises, c’est pourquoi elle a dû s’absenter plusieurs fois. En janvier 2014, Terelu Campos a expliqué dans ‘Save me’ qu’il s’éloignait des médias parce qu’il n’était pas satisfait de son travail mais seulement quelques mois plus tard, en juillet de la même année, la collaboratrice a repris sa carrière de personnage de télévision dans le rassemblement Telecinco. Après cette menace de retrait de la télévision, Terelu Campos a continué de se connecter à des réseaux tels que Telemadrid avec des programmes tels que «Empreintes d’éléphants» ou «Ces merveilleuses années», mais sa relation avec «Sauve-moi» a pris fin après une forte discussion dans Avril 2019, clôture d’une étape de près de neuf ans en tant que collaborateur du programme. Cependant, nous pouvons toujours la voir comme une collaboratrice de «Viva la vida».

9 Carlos Lozano

Le présentateur de télévision Carlos Lozano a été l’un des plus reconnus pour son travail dans des programmes tels que “Le bon prix”, “Opération Triomphe” ou “L’agriculteur cherche une femme”. Mais si nous mettons de côté sa facette de présentateur de télévision et nous concentrons sur sa figure de personnage de télévision, nous pourrions souligner sa participation à la quatrième édition de ‘GH VIP’, où tous ses conflits avec Mónica Hoyos et Miriam Saavedra sont sortis plus que jamais C’est alors que Madrid a décidé de se retirer des médias après avoir accordé une interview en novembre 2018 pour “ Saturday deluxe ” où il a dit qu’il avait besoin de se reposer. Ce n’est que lors de sa confirmation en tant que candidat à “ Survivors 2019 ” que le présentateur de télévision s’est explicitement exposé devant le public, bien qu’il soit vrai qu’après ses dernières controverses avec son ex-partenaire, il est difficile de le voir sur les plateaux.

10 Jardin maximum

La dernière télévision dont nous allons parler a été l’une des personnes qui est restée longtemps à l’écart des projecteurs depuis son “retrait” jusqu’à son retour au milieu. Le journaliste Máximo Huerta a rejoint l’équipe du “ Programme Ana Rosa ” en 2005, où il travaillait jusqu’en 2015, année où il a décidé de quitter le format pour se concentrer sur sa carrière d’écrivain. “Le moment est venu de naviguer vers un nouveau port”, a expliqué le co-présentateur sur ses réseaux sociaux lorsque la nouvelle de son départ de la télévision a été connue. Un an plus tard, il était en charge du programme de voyage «Movie Destinations». Après son bref voyage en tant que ministre de Pedro Sánchez et un long silence médiatique, En juillet 2019, j’ai décidé de revenir au petit écran en tant qu’animateur de “ À partir d’aujourd’hui ”, un magazine de La 1 axé sur l’actualité, l’information et le divertissement. Depuis, suivez chaque jour le pied du canyon devant les caméras.

