De vives critiques lancées contre Andy Ruiz

Mexico – Le boxeur britannique Dillian Whyte s’en est pris au boxeur mexicain Andy Ruiz, notant qu’il est un “gros morceau de merde …”

Whyte a assuré que Ruiz avait refusé de le combattre et que, pire encore, le “Destructeur” lui avait fait croire qu’il refusait de se battre.

“De toute évidence, nous avons proposé au garçon de se battre. Il essaie de donner l’impression que je ne veux pas me battre “, a déclaré Whyte dans une interview accordée au portail YouTube IFL.TV.

Whyte a expliqué qu’il s’était entretenu avec son représentant Eddie Hearn pour clore la lutte contre le Mexicain en lui demandant un sac d’un million de dollars, mais c’était Andy Ruiz qui n’avait accepté aucune négociation.

“J’ai dit à Eddie (Hearn), ‘C’est un grand combat, faisons en sorte que cela se produise.’ Il lui a fait une offre de deux millions de dollars pour me combattre au Royaume-Uni et de cinq millions pour nous combattre aux États-Unis. Il l’a ensuite rejeté et a déclaré qu’il n’était pas prêt et qu’il avait besoin de plus de temps », a déclaré l’Anglais.

Il convient de rappeler que le Destroyer n’a plus combattu depuis décembre dernier, lorsqu’il a perdu le titre des poids lourds IBF, WBO et WBA lors du match revanche contre le Britannique Anthony Joshua.

