«Dead by Daylight» devient mobile ce printemps pour les appareils Android et iOS

Ayant déjà conquis les consoles et les PC, que doit faire Behaviour Interactive avec Dead By Daylight? La réponse arrive ce printemps dans Dead by Daylight Mobile. Behavior s’est associé à NetEase pour proposer le jeu d’horreur de survie asymétrique aux appareils iOS et Android.

Dead by Daylight Mobile sera entièrement optimisé et offrira le même gameplay et les mêmes modes que les fans apprécient, avec de nouveaux contrôles et une expérience soigneusement conçue pour les appareils mobiles. “Nos fans sont impatients de lancer ce titre depuis que nous l’avons annoncé pour la première fois et nous sommes heureux de dire que nos premiers utilisateurs seront récompensés pour leur soutien et leur dévouement. Nous proposons un produit à part entière et définitif sur les appareils iOS et Android et les fans peuvent s’attendre à une prise en charge complète et à un excellent contenu pendant longtemps. ” a déclaré Mathieu Côté, directeur du jeu.

La préinscription à Dead by Daylight Mobile démarre aujourd’hui pour ceux des Amériques et de la région EMEA sur Google Play Store, et pour les utilisateurs iOS, le site officiel de Dead by Daylight Mobile. Les joueurs qui s’inscrivent à la préinscription de Dead by Daylight Mobile travailleront pour les récompenses en jeu suivantes:

Niveau 1 (500K pré-reg): T-shirt de week-end | Surf Tone; Haut d’entraînement à capuche; Manteau bicolore; L’épouvantail; 2000 éclats irisés

Niveau 2 (750K): Pantalon pastèque; Leggings de sport; Bottes flash rouges; Marqué Spike Maul; 3000 éclats irisés

Niveau 3 (1M): Casquette plate Preppy; Bandeau de jogging; Foulard coloré; Bill Overbeck; 5000 éclats irisés

Le jeu arrivera dans les territoires asiatiques selon un calendrier différent en raison de processus d’optimisation et de localisation distincts.

Dead By Daylight est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.