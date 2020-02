‘Dead County’ renvoie à plus de bonté d’horreur de survie PS1-Era

Sûr, Daymare: 1998 était une bonne prise de fan moderne sur le classique Resident Evil 2, mais qu’en est-il de ceux d’entre nous qui veulent le bon vieux temps des personnages low-poly et des commandes de chars? N’ayez crainte, Blake McKinnon a quelque chose pour vous Comté de Dead. Disponible gratuitement sur itch.io, Dead Country est un jeu d’horreur de survie qui vérifie toutes les cases des classiques d’horreur PS1 comme Resident Evil et Silent Hill, tout en jetant également le grand-père de tous, Seul dans le noir.

Dead County vous fait jouer comme chauffeur-livreur qui, après un accident impliquant sa camionnette et l’un des morts-vivants, doit rentrer chez lui à travers une ville envahie par des zombies. Tout comme au plus fort du boom de l’horreur de survie, le jeu utilise des commandes de réservoir (maintenez un bouton pour viser, appuyez sur un bouton pour tirer, etc.), des angles de caméra fixes et met l’accent sur la gestion des stocks. Le jeu fait même un clin d’œil au premier jeu Resident Evil (un peu) avec la mauvaise voix agissant, mais c’est plus “muh muh muhmuhmuh” que de vrais mots.

Sérieusement, si vous recherchez ce sentiment de «souffle du passé», Dead County va certainement vous le donner.