Dead Pixels de Bloody Disgusting honore les meilleurs jeux d'horreur de 2019

Une année dans le jeu d'horreur qui a commencé avec l'un des remakes les plus attendus de tous les temps ne pourrait-elle pas avoir mieux à offrir pour les 11 mois restants? Eh bien, sans surprise, il s'avère qu'il pourrait en effet offrir beaucoup plus, dans toutes les formes et tailles.

2019 a été une année record pour l'horreur en général (et ce n'est même pas ce qui se passe dans la vraie vie), et encore une fois, les jeux ont certainement changé assez bien dans le département de l'horreur. Nous avions des grands noms de retour, une nouvelle IP passionnante, une horreur de survie rétro accessible, des expériences multijoueurs inventives et un véritable jeu d'horreur interdit (mais ironiquement pas à cause d'un contenu macabre).

Comme toujours, l'horreur peut se présenter sous de nombreux atouts et styles différents, donc ce ne sera pas une liste qui évite un jeu car il ne s'agit pas seulement de fantasmagorique et de seaux de sang; mais ça ne va pas non plus Jeu d'oie sans titre, même si cette oie est un salaud vraiment mauvais. Un titre de grande qualité avec de forts éléments d’horreur mérite autant de louanges qu’une fête effrayante assez décente, mais évidemment, cela aide si c’est le meilleur des deux mondes.

Avant d'entrer dans le Top 10, jetons un coup d'œil rapide à certains des jeux qui se sont rapprochés.

Mentions honorables

Il était incroyablement difficile de limiter cela à seulement dix matchs, mais nous pouvons utiliser la puissance de la section Mentions honorables pour au moins mettre en lumière certains autres favoris de Dead Pixels à partir de 2019.

L'équipe Bloober est revenue avec un Blair Witch jeu (c'était malheureusement, seulement correct), mais aussi Layers of Fear 2, une suite très différente de son hit de 2016. Est-ce un meilleur jeu? À certains égards, oui, en particulier dans son large hommage à l'histoire du cinéma (y compris un clin d'œil à David Fincher S7ven), mais ces séquences de poursuite l'étaient. ne pas. bien. Heureusement, vous pouvez les désactiver dans une certaine mesure maintenant après une mise à jour.

Hideo Kojima et sa bande de joyeux développeurs sont revenus avec Échouement de la mort, ce qui était généralement assez conflictuel. Personnellement, j'ai adoré, mais ce n'est pas une opinion partagée ici. Plus chaleureusement accueilli, le retour du classique Dante Devil May Cry 5, Capcom travaille sa magie sur une autre franchise encore endormie (bande-son fantastique aussi). Le frère de plombier vert maigre, Luigi, a également fait un retour réussi alors qu'il s'attaquait aux fantômes d'une manière amusante et inventive pendant Luigi’s Mansion 3.

Autre part, Taché de sang: Rituel de la nuit enfin arrivé, et le successeur spirituel de Castlevania s'est avéré être sacrément génial malgré un développement troublé. Titre indépendant Blasphématoire a fait assez bien comme 2D Souls-like, alors que A Plague Tale Innocence a rendu les rats complètement terrifiants une fois de plus en vous mettant à la place des enfants orphelins en fuite des autorités et de la peste noire.

Si Resident Evil 2Le remake ne suffisait pas, alors Daymare 1998 était un retour beaucoup plus fidèle mécaniquement à l'horreur de survie de l'ancien, et enfin, Cinq nuits chez Freddy a acquis une nouvelle pertinence avec son superbe reconditionnement des plus grands succès de la série dans un package VR terrifiant appelé Demander de l'aide.

Maintenant, passons au plat principal.

dix. La ville qui coule (Multi, développé par: Frogwares)

L'influence d'un Howard Phillips Lovecraft a vraiment augmenté dans les jeux vidéo ces dernières années. Vous pouvez voir pourquoi, comme les composants de base (monstres indescriptibles, cultes, horreur cosmique, connaissance interdite, peur de l'autre) sont des éléments constitutifs d'une grande partie de l'horreur en tant que médium. Bien faire les choses? C’est une tâche plus difficile.

C'est principalement parce que certains aspects du travail de Lovecraft sont alimentés par ses préjugés réels, et les jeux utilisant ses thèmes ont tendance à se détourner de ce côté de celui-ci de peur de le mal gérer.

Frogwares, le développeur de plusieurs fidèles tonales Sherlock Holmes jeux, n'a pas eu un tel problème lors de la fabrication La ville qui coule. C'est Lovecraft, les verrues, les tentacules, le racisme à peine voilé et tout. Miséricordieusement géré de la bonne manière.

Vous incarnez un Private Eye et un vétéran de la guerre en proie à des visions horribles, et ces visions le conduisent au village de pêcheurs éloigné d'Oakmont, qui est assiégé par une inondation incessante et mystérieuse. Oh, il y a aussi des occultistes et toutes sortes de choses de poisson qui se passent. Le chemin pour découvrir les mystères d'Oakmont et votre propre esprit tourmenté utilisera toutes vos compétences de détective. En étudiant de manière approfondie les situations à Oakmont, les choix et les chemins disponibles diffèrent considérablement.

La ville qui coule peut être un peu compliqué sur le plan technique (ce qui n'est pas inhabituel pour un jeu Frogwares), mais la construction du monde effectuée par le développeur vaut vraiment la peine d'être investie.

9. The Blackout Club (Multi, Dev: Question)

C'est criminel que The Blackout Club n'a pas encore gagné un public plus large. Il prend l'horreur de survie coopérative dans une nouvelle direction. Plutôt que d'être sur l'attaque, les clés de The Blackout ClubL’objectif multijoueur est la distraction, la furtivité et le sacrifice.

Pour ajouter une vraie saveur, il étoffe également son monde avec une tradition intrigante. Les enfants de la banlieue endormie de Virginia font des pannes pendant des heures, même des jours dans certains cas, et se réveillent pour se retrouver boueux, meurtris et désorientés. Le jeu tourne autour d'un groupe d'adolescents qui sortent de ce phénomène inquiétant et commencent à découvrir la sinistre vérité derrière leurs pannes.

L'ascenseur pour The Blackout Club va "Et si vous aviez la mécanique de Déshonoré dans un jeu multijoueur, et il avait l'esthétique de Choses étranges? C’est ce que vous obtenez le plus souvent avec The Blackout Club. Les adolescents découvrent que le quartier est sous l'emprise d'une entité mystérieuse, et qui a asservi les adultes dans un état onirique. Ils sont une menace, mais il y en a une bien plus terrifiante qui ne peut pas voir sans fermer les yeux.

Le développeur, Question, a des membres de l'équipe avec une riche histoire de travail sur des sims immersifs tels que Bioshock, Déshonoré, et TsalutF, et ça se voit dans la manière The Blackout Club est structuré. Qu'il ait été appliqué à un jeu multijoueur sans effort est assez sacrément remarquable.

8. L'escalier en verre (PC, Dev: Combo Puppet)

Le site indépendant de publication de jeux itch.io a fourni une bonne plate-forme pour l'horreur indépendant avec des idées vraiment intéressantes. L'année dernière, des gens comme itch.io sont nés Paratopique parmi les grands frappeurs de la liste de Dead Pixel, et 2019 propose un autre joyau indépendant.

Le développeur indépendant Puppet Combo a sorti pas mal de titres intéressants d'horreur low-fi sur itch.io, mais c'est L'escalier en verre qui obtient le feu vert sur cette liste parce qu'elle a fait des choses très spécifiques qui m'ont énormément plu.

Un titre d'horreur de survie inspiré de la fin des années 90 avec un clin d'œil à Tour de l'horloge et le Lucio Fulci Portes de l'enfer trilogie, L'escalier en verre parvient à se sentir frais et nostalgique à la fois. L'histoire concerne de jeunes filles orphelines essayant de survivre dans un sinistre orphelinat géré par des surveillants effrayants.

Bien que les héros de ce conte soient des enfants, ils n'ont pas peur d'utiliser des armes contre leurs attaquants, et cela ne fait qu'ajouter à la valeur de schlock de style horreur italien

L'escalier en verre est la preuve que les visuels bas des années 90 et volumineux peuvent maintenir un sentiment de malaise lorsqu'ils sont utilisés correctement.

7. Les images sombres: l'homme de Medan (Multi, Dev: Supermassive Games)

Jusqu'à l'aube est un favori de la communauté de l'horreur depuis sa sortie il y a quatre ans, donc quand nous avons découvert que le développeur Supermassive Games revenait à l'horreur basée sur le choix avec une anthologie de jeux, nous étions collectivement un peu excités.



Homme de Medan est la première entrée de cette anthologie, et c'est un très bon début. Une combinaison d'un navire fantôme et d'histoires d'invasion de domicile est amusante, et le récit de ramification est tellement plus profond cette fois-ci.

Le joyau de sa couronne, cependant, est le mode multijoueur. Il y a local passer le multijoueur pad et la coopération en ligne à deux joueurs à rentrer, et il est parfaitement logique que la prochaine étape de cette formule. Je veux dire, un jeu où vous et vos amis pouvez essentiellement jouer les rôles de personnages dans un film d'horreur? C’est le rêve devenu réalité.

Ce qui rend Homme de Medan le travail est un amour clair et une connaissance du genre de l'horreur. De la fusion des sous-genres aux clins d'œil clairs aux anthologies d'horreur classiques (Pete Samuels de Supermassive en a cité quelques-uns dans notre interview avec lui plus tôt cette année), cette formule redéfinie est très prometteuse pour les futures entrées, la prochaine dont nous allons voir l'année prochaine.

6. Mortal Kombat 11 (Multi, Dev: NetherRealm)

Mortal Kombat 11 a un enfer d'un mode histoire divertissant (nous avons même dit que c'était le meilleur film MK jamais réalisé). Il est plein de rappels à l'histoire de la série via son goofery de voyage dans le temps. Comment le plus mature et le plus moderne Johhny Cage réagirait-il à son moi plus jeune et plus arrogant? La réponse se trouve à l'intérieur.

C'est un peu étrange de penser que c'est le point culminant d'un jeu qui met en vedette certaines des morts les plus macabres les plus absurdes jamais vues dans un jeu vidéo, mais ça y est. Penser il y a toutes ces années, Combat mortel était la franchise de combat considérée comme manquant de substance (autre que la substance éclaboussant l'écran), et maintenant, elle a incontestablement la distribution de personnages la plus développée de tous les combattants.

Comme avec Mortal Kombat X, il y a des apparitions de célébrités appropriées via DLC, et cette fois nous avons eu le plaisir d'Arnie lui-même en tant que The Terminator patauger dans l'action, apportant des mouvements et des lignes emblématiques. Alors vous avez Frayer et The Joker se joignant également au combat. Pas une mauvaise sélection!

Oh, c'est aussi un jeu de combat assez décent.

5. World War Z (Multi, Dev: Sabre Interactive)

Une troisième personne Laissé pour mort imitation basée sur la version de film intermédiaire d'un bon livre? World War Z n'a certainement pas promis autant. C'est un retour en arrière à bien des égards que vous vous demandez si cela pourrait même être pertinent en 2019.



Encore World War Z embrasse si bien le chemin qu'il a choisi qu'il s'est avéré être l'un des titres coopératifs les plus excitants et les plus agréables de l'année. Voir des essaims immenses de morts-vivants affamés de chair s'accumuler juste pour vous et vos trois copains est le prélude à un chaos de haute intensité qui est si satisfaisant pour survivre. Un mauvais mouvement peut vous faire submerger et vous pouvez vraiment sanglante accablé par le nombre de morts-vivants dans ces essaims.

Au lancement, il était indéniablement usé, mais le facteur amusant en valait la peine. Depuis lors, cependant, World War Z a grandi pour devenir une expérience multijoueur beaucoup plus enrichissante grâce aux modes ajoutés et aux ajustements de l'équilibre du jeu.

Au fait, il n'y a pas de reniflement de Brad Pitt, alors comment vous sentez-vous World War Z peut ou non être renforcée par cette connaissance.

4. Sekiro: Shadows Die Twice (Multi, Dev: From Software)

From Software continue de livrer la marchandise. Non content de contribuer au Âmes sombres trilogie, et Bloodborne à la dernière décennie de jeu, il a jeté Sekiro: Shadows Die Twice pour couronner une décennie extrêmement réussie pour le développeur japonais.

Sekiro n'est pas aussi évident avec ses éléments d'horreur que Âmes sombres ou Bloodborne, mais c'est définitivement là. Le cadre du 16ème siècle de Sengoku au Japon offre un contexte de guerre sans fin et une pierre de touche en réalité, mais From Software a ajouté plus qu'une touche de surnaturel et de fantastique à la période historique, avec des créatures mythiques d'anciens contes folkloriques japonais apportés à la vie. Comme pour tout jeu From, les histoires qui bouillonnent sous la surface valent presque toujours la peine d'être étudiées, et chaque nouveau chemin offre une nouvelle surprise (qui se traduit généralement par une mort instantanée).

Il s'agit d'un RPG d'action plus rapide et plus fluide que ses aînés, avec un grappin offrant plus de verticalité. Cela n’a cependant pas facilité la tâche. En réalité, Sekiro est souvent dangereusement difficile, avec des combats à l'épée qui se transforment en un rassemblement de parades "qui clignote en premier", mais conduire votre épée à travers un boss dur pour un coup de grâce, et voir le geyser de sang qui jaillit en tombant à genoux? Le sentiment de satisfaction qui en découle est imbattable.

3. Resident Evil 2 (Multi, Dev: Capcom)

Comment pourriez Resident Evil 2 ne pas être mentionné ici? Refaire un classique de l'horreur bien-aimé 21 ans plus tard allait toujours être une tâche difficile, et bien que les résultats ne soient pas entièrement satisfaisants (la fin de partie est un peu décevante), c'est la meilleure réimagination possible de Resident Evil 2 nous aurions pu espérer.

Tant de choses grandes et terrifiantes à redécouvrir ici. Le harcèlement sans faille et implacable de M. X, une modernisation dégoûtante des formes monstrueuses de William Birkin, le flop qui fait transpirer la pointe en passant devant les Lickers hurlants, et bien sûr, beaucoup de morts-vivants en décomposition et méchants.

C’est aussi une masterclass de conception sonore. Chaque grincement, sifflement, gémissement et crissement sonne énormément bien, et il n'y a pas grand-chose qui se compare à la sensation effrayante d'entendre les pas agglutinés de M. X.

Il y a suffisamment de rappels à l'original pour faire plaisir aux fans, mais il y a aussi quelques rebondissements sur ce qui est attendu également. Les choses auraient si facilement pu mal tourner ici, et pourtant Capcom a, en fait, renforcé le nom de Resident Evil avec le remake. Le remake de l'année prochaine Resident Evil 3 devrait maintenir cet élan et, espérons-le, donner à Capcom plus d'espace pour expérimenter l'éventuel Resident Evil 8.

2. Dévouement (PC, Dev: bougie rouge)

Dévouement est probablement le meilleur jeu auquel vous n'avez pas joué cette année, et ce n'est pas de votre faute. Suite de Red Candle à son succès culte d'horreur 2D Retenue a été laissé sur l'étagère après que certaines références controversées au leader chinois ont attiré l'attention, et le jeu n'a pas refait surface depuis.



Mis à part la controverse, Dévouement est une tranche fascinante d'horreur familiale, s'inspirant de titres comme Couches de peur et Silent Hill: la chambre, mais il a également apporté le mélange signature de Red Candle de l'histoire taïwanaise réelle et du surnaturel.

Le jeu, qui se déroule dans les années 1980, est centré sur un père taïwanais, un scénariste nommé Du Feng Yu. Avec sa femme Li Fang, un acteur de premier plan, ils ont une fille nommée Mei Shin qui est soumise à une maladie. Jouant le rôle de Du Feng Yu, les joueurs traversent une petite mais dense maison détaillée pendant de nombreuses années qui explore les diverses difficultés de la famille.

Dévouement joue avec ces différentes périodes et ajuste la maison et les puzzles en conséquence, en les gardant toujours dans le contexte de l'histoire. Cela aide à garder le jeu concentré et à vous tenir à sa portée.

Bien sûr, il y a des horreurs à affronter, y compris des figurines en bois grandeur nature qui semblent bouger lorsque votre dos est tourné, puis il y a la présence démoniaque. Les difficultés de la famille sont bouleversantes et relatables, et elles vous garantissent que vous vous sentez un peu plus nerveux lorsque les choses tournent mal la nuit.

Dommage que si peu aient pu jouer Dévouement avant qu'il ne soit tiré, mais cela ne l'empêche pas d'être un grand titre d'horreur qui mérite d'être rappelé. Espérons que 2020 verra un avenir meilleur pour Red Candle et donnera à plus de gens la possibilité de jouer à ce joyau.

1.Contrôle (Multi, Dev: Remède)

Pendant un moment, je ne pensais pas Contrôle pourrait être un concurrent pour le jeu de l'année.

Problèmes de fréquence d'images en proie Contrôle dès le début, et cela a fait de certaines parties ultérieures du jeu un slog frustrant et injuste. Malgré cela, la pure qualité du monde créé par Alan Wake développeur Remedy m'a obligé au-delà de ces problèmes. Maintenant, la grande majorité de ces problèmes (qui n’ont pas touché tout le monde au départ) ont été éliminés, et la gloire sans entrave de Contrôle est là pour voir.



Il s'agit d'une action-aventure élégante et inventive. La fanfaronnade et la confiance de ControLa présentation vous saisit par les cheveux et vous maintient en place, elle demande d’être émerveillée. Chaque instant passé dans l’immeuble de bureaux déformant la réalité du Bureau fédéral de contrôle devrait être précieux.

C'est aussi délicieusement, brillamment bizarre et plus qu'un peu dérangeant. Un bâtiment apparemment incroyablement structuré, un ennemi d'une autre dimension, et se bat contre des objets inanimés possédés qui ont des histoires foutues (il y a un réfrigérateur qui vous oblige à le regarder constamment ou à faire face à une traction dans une autre dimension, et c'est comme le dixième plus étrange chose dont je me souviens en ce moment) faire un tour de force sans relâche.

La performance de Courtney Hope en tant que protagoniste Jesse Faden est essentielle. Elle entre au Bureau avec presque aussi peu de connaissances que le joueur, et à travers cela, on a l'impression que vous êtes là pour la balade plutôt que de simplement regarder comme un spectateur l'histoire de quelqu'un d'autre.

Contrôle recueille toutes ces connaissances accumulées au fil des ans lorsque Remedy a travaillé sur Max Payne, Alan Wake, et Rupture quantique et le mélange dans un nouveau cocktail satisfaisant. Mis à part ces hoquets initiaux, c'est sans aucun doute un remède au sommet de ses pouvoirs en termes de narration et de conception de jeux.