Dead Pixels de Bloody Disgusting sélectionne les 25 meilleurs jeux d’horreur de la décennie

Les années 90 et 2000 ont peut-être eu leur juste part de classiques révolutionnaires de jeux d’horreur, mais les années 2010 ont été la décennie qui a vu une renaissance fascinante pour le genre. En conséquence, l’horreur dans le jeu n’a sans doute jamais été aussi importante.

Les jeux d’horreur avaient du mal à être remarqués alors que nous entrions dans les 10. Le pic qui était Resident Evil 4 année après année, les éditeurs ont décidé de décider que le public ne voulait pas de jeux d’horreur, il voulait de l’action. Ce changement a eu un effet néfaste sur les gros frappeurs. Silent Hill était de plus en plus chaud de développeur en développeur, Resident Evil s’éloigna plus de l’horreur, et moins on en dit sur Seul dans le noir, mieux ce fut. Même un nouveau venu comme Espace mort n’a duré qu’une seule génération de console avant que son développeur ne soit avalé en entier.

La montée en puissance de la scène indépendante sur PC se révélera être le catalyseur d’un renouveau de l’horreur, couplée à la montée en puissance de YouTube Let’s Plays. L’étincelle créative de petites équipes talentueuses de développeurs (parfois une seule personne) a conduit à une meilleure appréciation du genre de l’horreur, et elle s’est diversifiée dans des voies nouvelles et passionnantes. La marque PlayStation de Sony a également joué son rôle, proposant plusieurs titres d’horreur importants en peu de temps (oh, et aussi L’Ordre: 1886).

À la fin de la décennie, les jeux d’horreur étaient en mauvaise santé, l’avenir s’annonçait brillant. L’équipe Dead Pixels de Bloody Disgusting a longuement discuté des jeux qui, selon elle, méritent d’être défendus au cours de la dernière décennie, et nous l’avons réduit à 25 titres. Vous trouverez ci-dessous ces choix finaux, votés par l’éditeur de jeux Neil Bolt, le rédacteur de Gaming News Mike Wilson, ainsi que les contributeurs réguliers de Dead Pixels Andrew King, Aaron Boehm, Michael Pementel, John-Paul Jones et Harrison Abbott. Chaque écrivain a également contribué quelques mots pour certains jeux, expliquant ce qui les rend spéciaux et pourquoi ils les aiment.

Comme pour les meilleurs films d’horreur de Bloody Disgusting de la décennie, nous nous sommes concentrés sur les jeux qui sont principalement basés sur l’horreur plutôt que adjacents à l’horreur.

Mais d’abord, les mentions honorables, dont il y en a pas mal.

Mentions honorables

The Darkness 2, Slender: The Arrival, Five Nights at Freddy’s, Control, Dead Space 3, Amnesia: A Machine For Pigs, The Persistence, Layers of Fear 2, Luigi’s Mansion 3, Dante’s Inferno, Little Nightmares, Observer, Plants Vs. Zombies, Resident Evil: Révélations, Mortal Kombat X.

25. Dead By Daylight (Behaviour Interactive, 2016)

Lancement un an avant Vendredi 13: le match, Behaviour Interactive Dead By Daylight a donné vie aux fans désireux de jouer enfin en tant que tueur de victimes de la chasse dans une action multijoueur asymétrique. Comme vendredi 13, Dead by Daylight a connu un début difficile avec des bugs et des connexions de serveur irrégulières.

Cependant, les développeurs se sont efforcés d’être au fait des problèmes et des préoccupations des joueurs, ce qui a conduit la communauté du jeu à grandir et à rester dédiée depuis le lancement du jeu en 2016. Behaviour Interactive a continué d’être actif dans l’évolution continue du jeu, en programmant des événements réguliers. et ajouter des articles cosmétiques supplémentaires.

Plus important encore, ils ont continué à donner aux fans la possibilité de jouer en tant que personnages sous licence (y compris Freddy Krueger, Ghostface, Leatherface, Michael Myers et The Demogorgon) dont nous n’avons que rêvé. Les créations originales du jeu ne sont pas non plus à éternuer, en partie grâce à la tradition grandissante du jeu. Le plaisir de jouer à un jeu mortel de cache-cache ne cesse jamais d’être amusant. –Mike Wilson

24. Layers of Fear (Bloober Team, 2016)

Jusqu’à Couches de peur, La plus grande horreur de Bloober Team avait été de créer un titre multijoueur vraiment terrible. Layers of Fear a changé la donne et a fait du studio polonais l’un des plus grands champions de l’horreur du jeu au cours de la dernière décennie.

Layers of Fear vous voit jouer le rôle d’un artiste torturé, tellement obsédé par la création de son magnum opus qu’il a apparemment conduit à une tragédie personnelle. En surface, votre rôle consiste à trouver les outils nécessaires pour terminer votre peinture en explorant un manoir tentaculaire. Les choses deviennent super étranges à partir de là.

Chaque fois que vous regardez ailleurs et que vous regardez en arrière, il semble que quelque chose soit différent. La psyché fragile du peintre, associée à sa culpabilité et à son obsession, ont un effet tangible sur le manoir et son agencement. Il s’agit moins de faire peur aux sauts, et plus de vous assaillir avec une baise d’esprit incessante alors que des choses étranges et étranges vous confrontent à chaque tour.

La folie s’intensifie, la vérité se révèle et Layers of Fear se joue comme une belle touche moderne aux histoires de fantômes classiques. – Neil Bolt

23. Détention (Red Candle Games, 2017)

Vous verrez que cette liste a horreur à bien des égards et dans de nombreux styles, mais combien étaient aussi profondément intéressants sous la surface que Red Candle Retenue?

Utilisant le folklore, la religion, la culture et l’histoire de Taïwan, la détention apporte le genre d’horreur éclairée que vous voyez généralement dans un film de Guillermo Del Toro. Il se déroule à Taïwan dans les années 1960 pendant la loi martiale et voit deux élèves pris au piège dans leur école éloignée à flanc de montagne après que le mauvais temps a provoqué une évacuation. Il ne faut pas longtemps avant que l’école subisse un changement sinistre, et des créatures maléfiques parcourent les lieux. Le jeune duo doit travailler ensemble pour échapper et percer le mystère de la malédiction de l’école.

La façon dont les faits historiques sont entrelacés avec l’histoire crée une histoire d’horreur intrigante où les parallèles entre les maux du folklore et la réalité sont fréquemment mis en évidence. Les révélations qui se déroulent vers la fin ont l’air d’une certaine franchise d’horreur populaire, mais la retenue avec laquelle Détention distribue sa terreur et sa tragédie est sans précédent dans les jeux d’horreur modernes. – Neil Bolt

22. The Walking Dead: The First Season (Telltale Games, 2012)

Les morts qui marchent en tant que franchise multimédia était facilement l’une des plus importantes de la décennie. La série T.V. seule était un phénomène culturel, mais elle n’était pas la seule à avoir un impact important.

Telltale Games avait déjà essayé des jeux épisodiques, notamment avec des tours sur parc jurassique et Retour vers le futur, mais sa série basée sur les romans graphiques de The Walking Dead de Robert Kirkman était l’endroit où le studio a vraiment touché Paydirt (et a ironiquement conduit à sa chute éventuelle). L’histoire de Lee et Clementine a été l’une des plus mémorables de la décennie car elle vous a connecté de cette manière spéciale que seul ce médium peut gérer.

Lee Everett se dirige vers la prison lorsque l’apocalypse zombie lui accorde une sorte de sursis. Dans le chaos, il rencontre une jeune fille prénommée Clémentine, laissée seule après la mort de sa baby-sitter. Le couple part à la recherche de la sécurité et des parents de Clementine et rencontre d’autres personnes en cours de route.

Tout comme le roman graphique et le spectacle, Walking Dead de Telltale a d’horribles coup de poing. De la première décision majeure, l’épisode concernant le destin de Duck, la fin de l’avant-dernier épisode et la finale déchirante. J’ai joué dans The Walking Dead à quatre reprises et ce lien émotionnel est resté fort. Je ne me suis toujours pas résolu à terminer la dernière saison parce que je ne suis pas sûr de vouloir dire au revoir à Clem. – Neil Bolt

21. Inside (PlayDead, 2017)

À l’intérieur construit un monde enivrant et oppressant sans un mot. À partir du moment où votre mystérieux fugueur émerge d’un fourré sombre et commence à se déplacer sur l’écran jusqu’à l’horreur corporelle bouillonnante des derniers moments du jeu, Inside vous tient dans ses bras.

Le jeu de plateforme d’horreur de Playdead est un chef-d’œuvre de la cinématographie, malgré l’utilisation d’une perspective à défilement latéral; un fantastique travail de narration, malgré un manque total de dialogue.

Même quatre ans après sa sortie, je veux encore en dire le moins possible. Les surprises que ce jeu réserve sont mieux vécues intactes. Donc, je vais juste dire ceci: Inside est disponible sur PC, sur toutes les consoles et appareils mobiles de la génération actuelle. Jouez-y dès que possible si ce n’est pas le cas. – Andrew King

J’avais peu d’attentes pour Inside. Je n’avais pas été tellement amoureux de Limbo, donc à première vue, cela ressemblait plus ou moins à la même chose. Comme j’avais tort.

L’étrange cauchemar dystopique de Inside reste avec vous, jusqu’à cette fin folle. – Neil Bolt

20. SOMA (Frictional Games, 2015)

Après la sortie de Amnesia: The Dark Descent, le développeur Frictional Games a amplifié la terreur avec son prochain titre, 2015’s SOMA. Pour la majorité de son gameplay, SOMA se déroule dans une sinistre installation sous-marine. La décomposition et la présentation de type Lovecraftien permettent au monde de SOMA de pénétrer de mystère; de l’éclairage tamisé aux divers sons environnementaux, le monde du jeu dégage de l’anxiété.

Avec le joueur, le protagoniste de SOMA est tout aussi ignorant de ce qui se passe autour de lui. Entré dans une machine en 2015 pour une procédure de santé expérimentale, le protagoniste Simon se réveille dans l’établissement, l’année étant maintenant 2104. Alors que Simon explore son environnement, il est confronté à une menace terrifiante qui traque les couloirs. Il rencontre également une variété de machines qui affichent des caractéristiques humaines – elles imitent la personnalité et les souvenirs de ces humains qui habitaient autrefois l’établissement.

Malgré toutes ses images effrayantes, SOMA excelle en matière d’horreur existentielle. Sans entrer dans les spoilers, alors que le joueur et Simon avancent dans l’histoire, le jeu présente des questions philosophiques effrayantes sur la conscience et l’existence. Pour toutes ses plongées thématiques et sa conception environnementale, SOMA est l’un des jeux psychologiques les plus convaincants de la décennie. – Michael Pementel

19. Prey (Arkane Studios, 2017)

De nombreux jeux d’horreur empruntent énormément au film, façonnant des peurs de saut avec des outils familiers: cadrage, éclairage et éclats de mouvements furieux au bon moment. Mais, les horreurs qui attendent les joueurs Proie – la simulation immersive de science-fiction 2017 d’Arkane Studios, les développeurs du Déshonoré jeux – sont, bien plus souvent, le résultat de systèmes étranges du jeu pénétrant sous votre peau.

Toute conversation sur Prey en tant que jeu d’horreur commencera et se terminera probablement avec les Mimics. Le décor du jeu, la station spatiale Talos I, a été repris par le Typhon, une race extraterrestre encrée qui peut prendre de nombreuses formes plus terrifiantes que cette sous-espèce de la taille d’un chat. Mais, les Mimics se comportent comme leur nom l’indique, adoptant la forme d’objets aléatoires dans tout l’environnement. Vous allez constamment, paniqué, vous demander: «Est-ce que cette tasse de café vient de bouger?» Parfois, pas toujours, la réponse est oui; un fait qui vous fera décharger vos munitions déjà rares dans des ustensiles de cuisine innocents. Les Mimics ne sont pas puissants, mais ils constituent une menace constante; celui qui pourrait frapper de n’importe où à tout moment. Ils imprègnent Prey d’un sentiment de paranoïa sans fin.

C’est le jeu le plus ambitieux qu’Arkane ait fait jusqu’à présent – opter pour l’utilisation de pouvoirs extraterrestres signifie que vous aussi pouvez éventuellement devenir la tasse de café (!) – et un exemple fantastique des horreurs que notre imagination peut cuisiner lorsqu’elles sont aidées par des interactions systémiques stellaires. – Andrew King

18. The Evil Within 2 (Tango Gameworks, 2017)

La première Mal à l’intérieur est venu avec beaucoup de battage médiatique, en grande partie en raison de l’implication de la légende du genre Shinji Mikami, mais il n’a pas été à la hauteur de l’héritage aux yeux de la plupart des fans. Il a tenté de capturer le sentiment de Resident Evil 4 avec des images plus proches (bien que loin d’être aussi élégantes que) Silent Hill, mais n’a pas réussi à être à la hauteur. Il y avait une attitude irréfléchie et exagérée que j’ai appréciée, mais la structure linéaire et la configuration moins que convaincante n’ont finalement rien fait pour moi. Ironiquement, Le mal en 2 rempli la promesse de la série, avec une implication réduite de Mikami.

Abandonnant le cadre cliché de l’asile du premier jeu, The Evil Within 2 a tenté de prendre la mythologie de la franchise sauvage et là-bas et de faire une histoire de famille plus personnelle. L’histoire est encore un peu partout, mais elle est beaucoup plus ancrée et intéressante qu’auparavant, vous offrant de meilleurs ancrages émotionnels pour vous garder investi à mesure que les choses deviennent plus bizarres.

La structure du gameplay s’est également ouverte, donnant au joueur la possibilité d’explorer une petite ville plutôt que d’être conduit comme la première. La gestion des ressources est devenue plus intéressante, montrant les endroits sur la carte où se trouvent les objets, obligeant les joueurs à se risquer à acquérir des munitions supplémentaires et des améliorations. La nouvelle structure a également permis de cacher de merveilleuses histoires secondaires, récompensant l’exploration avec de nouveaux contenus.

Bien que je sois excité pour le nouveau jeu Tango Gameworks, GhostWire: Tokyo, Je suis un peu triste que cela signifie probablement que nous ne verrons pas un nouveau jeu Evil Within à l’avenir. Le second était tellement plus confiant que le premier, trouvant sa propre identité et injectant plus d’options dans un genre qui peut parfois être piégé par la répétition. –Aaron Boehm

17. La dernière porte (The Game Kitchen, 2013)

Ne laissez pas le fait que La dernière porte a des pixels de la même taille que le poing en boule d’un bébé vous tromper – il y a beaucoup de méchanceté désagréable sous cette couche visuelle Atari 2600. Se déroulant dans les rues brumeuses et évocatrices du Londres victorien, The Last Door est une aventure pointer-cliquer qui tisse une histoire d’horreur et de folie qui brûle lentement et qui ferait rougir Lovecraft et ses frères littéraires.

Cela dit, The Last Door est bien plus qu’un simple jeu vidéo sur les œuvres de plus en plus usagées du Lovecraft susmentionné, canalisant soigneusement les influences littéraires de gens tels que Poe, Blake et plus pour compléter et compléter les inspirations qui agissent comme le socle pour son fil terrifiant.

Une horreur plus efficace que beaucoup de ses frères de genre qui se vantent de placages plus modernes (un fait qui ne devrait peut-être pas surprendre étant donné que le développeur The Game Kitchen a également développé le récent Blasphématoire), The Last Door est une horreur diaboliquement construite et profondément dirigée qui exige chaque instant de votre attention. The Last Door est un excellent exemple de la façon dont les développeurs peuvent faire plus avec moins. – John-Paul Jones

16. Club de littérature Doki Doki! (Équipe Salvato, 2017)

C’est un jeu qui prend son temps pour vendre le joueur sur ses tropes – le tout avant qu’il ne passe à toute vitesse dans une folie absolue. Club de littérature Doki Doki! est un roman visuel qui joue au rythme d’une simulation de rencontres animées. Le joueur assume le rôle d’un étudiant qui a rejoint un club de littérature; avec les quatre adorables étudiantes du club, le joueur interagit avec chacune d’elles.

Pour ceux qui ont joué des romans visuels ou des simulations de rencontres dans le passé, la première moitié de Doki Doki se joue d’une manière très mignonne – mais à mi-chemin, les choses deviennent GRIM. De là, Doki Doki se déroule, devenant une expérience d’horreur psychologique. En abordant des sujets tels que le suicide et la dépression, les personnages du jeu se retrouvent pris au piège dans un cauchemar bizarre hors de leur contrôle.

Dès son introduction et ses premiers instants, on ne s’attendrait pas à un récit aussi dérangeant et intrigant. Pour tout son choc et sa tension inquiète, Doki Doki Literature Club! fait également une subversion unique des tropes d’anime et de roman visuel. En se déguisant comme une autre simulation de rencontres liée à l’anime, Doki Doki Literature Club! est capable d’attraper magistralement les joueurs par surprise et de les plonger dans un cauchemar. – Michael Pementel

15. DOOM (id Software, 2016)

De toutes les choses dans l’univers qui n’auraient pas dû être un succès retentissant, un redémarrage à partir de la base du tireur à la première personne peut-être le plus légendaire de tous les temps qui a passé beaucoup trop de temps dans l’enfer du développement en faisait certainement partie.

Mais pourtant, nous y voilà. Non seulement id Software a façonné un effort de genre qui a habilement honoré ses racines de fusil de chasse, de meurtre de démon et de capture de clés de couleur, mais il a également entouré un jeu de tir scintillant soutenu par le furieux furieux de l’un des meilleurs jeux vidéo de la décennie. bandes sonores.

Même aujourd’hui, en ce moment, il n’y a pas d’autre tireur qui mêle l’ultraviolence hyperkinétique et l’horreur furieuse aussi habilement que CONDAMNER. Un effort stellaire de redéfinition du genre qui a été lancé en une année déjà remplie de grands tireurs (salut, Titanfall 2), DOOM en 2016 était le jeu qui ne devait pas, mais qui pouvait et a fait. Apportez DOOM Eternal en mars 2020. –John-Paul Jones

14. The Forest (Endnight Games, 2014)

Alors que la notion d’effort de survie en bac à sable n’est pas originale, l’idée de créer un tel genre offre soulignée par le genre de prémisse de genre d’horreur qu’un pré-Hellboy Neil Marshall aurait pu trouver, se révèle être tout à fait le concept convaincant.

Seul survivant d’un accident d’avion, la dernière chose dont vous vous souvenez avant de tomber inconscient est une créature humanoïde emmenant votre enfant dans le soleil au-delà. Naturellement alors, votre première tendance est de parcourir l’île pour trouver de la nourriture et des fournitures alors que vous tentez d’éliminer une sorte d’existence rudimentaire parmi les cannibales mutants qui habitent la région.

Bien qu’il existe d’autres titres tels que The Long Dark et Impact Winter qui accordent une grande importance à la survie, c’est vraiment dans les mutants cannibales La forêt se distingue véritablement. Pas seulement une horde déchaînée inflexible sur le meurtre, ces cannibales ont leurs propres comportements, familles et systèmes de croyance. Essayez-vous de fuir l’île, ou devenez-vous un cannibale vous-même, et cédez-vous à vos instincts les plus bas? Un tel choix n’a jamais été présenté avec plus de délicatesse. – John-Paul Jones

13. Lone Survivor (superflat Games, 2012)

Quand je suis triste de la disparition de P.T. J’essaye de me réconforter en réinstallant Lone Survivor sur mon PC. Tonalement, le jeu est aussi proche du ton des premiers jeux Silent Hill que vous pouvez obtenir, et parvient à le faire dans une perspective 2D. Les joueurs contrôlent un homme qui peut ou non être le seul survivant d’un mystérieux fléau qui transforme les gens en horreurs décousues alors qu’il explore les restes de son complexe d’appartements en décomposition.

Vous commencez par avoir un rêve où vous parlez à un homme avec une boîte en carton sur la tête, et cela ne devient que plus surréaliste à partir de là. La frontière entre l’hallucination et la réalité s’épuise alors que votre personnage essaie de se faufiler devant des créatures ressemblant à des zombies et de résoudre d’étranges énigmes. Le style d’art pixelisé fait un excellent travail impliquant la forme des horreurs sans vous donner un aperçu clair, permettant à votre esprit de combler les lacunes.

Comme de nombreux jeux d’horreur de survie, la gestion des ressources devient primordiale, cette fois en se concentrant sur le maintien de l’état physique et mental fragile du personnage. Pour survivre, vous devez être bien nourri et bien reposé, ce qui vous oblige à retourner à votre port d’attache lorsque votre situation se dégrade. Cette boucle vous encourage à vérifier votre carte semblable à Silent Hill afin de planifier ce que vous voulez faire avec votre temps limité chaque jour.

N’ayez pas peur de Lone Survivor en raison de sa perspective non conventionnelle. C’est l’ensemble complet pour l’horreur de la survie, avec une gestion des ressources satisfaisante, une histoire convaincante et effrayante et une humeur étrange, renforcée par un score obsédant. – Aaron Boehm

12. Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory, 2018)

Bien que connu pour ses titres axés sur l’action, Ninja Theory’s Hellblade: le sacrifice de Senua constitue l’une des expériences les plus marquantes de la décennie. Inspirés par les mythologies nordiques et la culture celtique, les joueurs jouent le rôle de Senua – une guerrière Pict s’efforçant de sauver l’âme de son amant. Son voyage consiste à parcourir un monde fantastique regorgeant d’êtres cauchemardesques.

Décrit comme un «jeu AAA indépendant», Hellblade propose un combat intense et passionnant. Alors que les joueurs avancent dans la quête de Senua, le paysage qui les entoure dégage de la crainte et de la terreur. Mais pour tous ses moments d’adrénaline et de majesté, Hellblade est aussi une exploration des horreurs de la maladie mentale.

Aux prises avec le SSPT et la psychose, tout en affichant des symptômes liés à la dépression, Senua doit également faire face à l’agonie qui vit en elle. Des voix qui chuchotent à ses oreilles aux diverses hallucinations et connexions visuelles qui voltigent devant ses yeux, le jeu crée un pont de sympathie pour les joueurs de se connecter avec Senua. En utilisant la mécanique du jeu et son récit, Hellblade: Senua’s Sacrifice se révèle être un jeu profond sur la bataille pour trouver la paix. – Micheal Pementel

11. Outlast (Red Barrels, 2013)

Où pourriez-vous aller après que d’autres sociétés aient apparemment épuisé le genre de Survival Horror? Red Barrels a mis cela à l’épreuve avec Survivre à. Renonçant à toute sorte d’armes, le joueur n’est armé que d’une caméra vidéo comme source de lumière, ce qui vous oblige à utiliser la discrétion pour éviter que les habitants se cachent dans Mount Massive Asylum.

Pendant ce temps, vous êtes à la recherche de piles pour alimenter votre caméscope, favorisant encore plus de tension pour amplifier les peurs. Bien sûr, l’histoire d’une société maléfique parrainant des expériences moralement douteuses qui tournent horriblement mal a déjà été faite, mais qui s’en soucie vraiment lorsque vous avez peur de votre esprit en essayant d’éviter la monstruosité énorme qui vous traque de pièce en pièce?

Amnesia: The Dark Descent était le précurseur, mais Outlast a distillé la panique et la peur à la perfection. – Mike Wilson

10. Dead Space 2 (Visceral Games, 2011)

Avec beaucoup de franchises de jeux, je m’entends généralement mieux avec la deuxième entrée que la première, et Dead Space 2 ne fait pas exception. Ne vous méprenez pas, l’original a les ingrédients bruts pour une horreur de survie dans l’espace, mais Dead Space 2 est tellement meilleur, même s’il commence l’escalade plutôt rapide vers la transformation de la série en action-horreur .

Dead Space 2 fait la tension d’alimentation au goutte à goutte de l’original, mais il le jette certainement par la fenêtre pour ses minutes d’ouverture. Le pauvre Isaac Clarke a survécu au cauchemar à bord de l’Ishimura pour se retrouver au milieu d’une nouvelle épidémie de Nécromorphes. Le jeu commence avec Isaac troublé par des visions provoquées par le pouvoir des marqueurs, puis le jette, vous et vous, dans une pièce matelassée, avec une silhouette agitée essayant désespérément de libérer l’ancien ingénieur.

Malheureusement, un Nécromorphe tue graphiquement le sauveteur potentiel d’Isaac et se retourne sous ses yeux, le tout de façon très inconfortable. Ce qui suit est un gant Necro-esquivant (avec une veste droite toujours en place pour certains d’entre eux) à travers les couloirs du navire, car la mort est évitée et observée à plusieurs reprises avant qu’Isaac ne puisse même mettre un pied dans son costume d’ingénieur emblématique et vraiment mener le combat contre le mal.

Dans ces 20 premières minutes environ, Dead Space 2 vous démarre complètement impuissant, avant de vous donner progressivement de plus en plus d’outils pour riposter; mais dans un véritable style d’horreur de survie, la mort n’est qu’un mauvais mouvement. Il donne magnifiquement le ton pour le reste du jeu. – Neil Bolt

9. Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010)

Sans doute, aucun jeu sur cette liste n’a été aussi influent que Amnesia: The Dark Descent de Frictional a été sur les jeux d’horreur au cours de la dernière décennie. Vous pouvez en fait suivre son héritage tout au long de cette liste. Existerait-il sans lui? Des couches de peur? Le propre SOMA de Frictional? Est-ce que Resident Evil aurait pris le tour qu’il a fait? Le tristement célèbre titre ci-dessous aurait-il été façonné de la même façon sans Amnesia? La réponse courte et longue est non.

Pensez à tous les jeux d’horreur inspirés de Lovecraft qui ont éclaté ces dernières années; L’Amnesia en est également partiellement responsable, mais étonnamment, même maintenant, très peu s’en approchent aussi bien qu’Amnesia.

Se réveiller dans ce château, découvrir lentement qui vous êtes et dans quelle situation folle vous vous trouvez est l’une des aventures d’horreur les plus captivantes de tous les temps.

Ce n’était pas le premier du genre, mais c’était le creuset parfait de l’horreur psychologique et le plus essentiel des horreurs de base, un sentiment d’impuissance. Pour revenir en arrière maintenant, il est clair qu’il a été reproduit et affiné ailleurs tellement qu’il semble déjà un peu archaïque, mais pour moi, aucun jeu d’horreur de la dernière décennie ne correspond au genre d’expérience que j’ai eue pour la première fois avec Amnesia: Descente sombre. – Neil Bolt

8. P.T. (Kojima Productions, 2014)

Déclarant P.T être l’un des accomplissements ultimes de l’horreur de la décennie ressemble à un exercice redondant, étant donné que tous les éloges du monde ne suffiront pas à ressusciter ce teaser interactif. Elle ne réparera pas non plus les dommages qui lui ont malheureusement été infligés par son propre éditeur. En effet, si vous n’avez pas encore vécu ce moment décisif dans le jeu, alors vous n’avez pas de chance. Parce que (sauf pour les playthroughs YouTube et les hommages amateurs), vous ne pourrez pas en trouver un enregistrement où que ce soit.

Pour ceux qui sont parfaitement ignorants du contexte tragique, P.T a été essentiellement un apéritif pour une collaboration jusqu’à présent inopinée entre Hideo Kojima et le réalisateur Guillermo Del Toro. Téléchargé secrètement sur le PlayStation Store en août 2014 – sous prétexte d’être une adresse IP originale – il s’est avéré être une tranche de prévisualisation pour une toute nouvelle Silent Hill titre, quelque chose que la base de fans sous-alimentée voulait vraiment. À sa sortie, le “ teaser jouable ” a été salué pour ses énigmes innovantes, son design épuré, son atmosphère obsédante et ses graphismes photoréalistes, au point où il a réussi à pénétrer dans certaines listes du “ Jeu de l’année ” malgré seulement être une démo.

Ce qui rend d’autant plus déconcertant que Konami a fait ce qu’ils ont fait. Vraisemblablement dépassé par une impulsion autodestructrice, l’éditeur a fini par nier le projet très attendu et a rompu tous les liens avec leur créateur le plus bancable (Kojima). Ce fut une décision tout à fait osée, si incompréhensible que beaucoup le firent jusqu’à un coup de publicité mal avisé. Hélas, l’annulation soudaine s’est avérée trop réelle et non seulement Konami a abandonné le jeu complet, mais ils sont également allés plus loin en supprimant toute trace de son existence en premier lieu. Suppression rapide de P.T. à partir de la vitrine numérique, ils ont rendu l’aperçu gratuit inaccessible pour quiconque n’en avait pas déjà une copie stockée sur son disque dur. Donc, à moins que vous ne vouliez débourser 700 $ sur eBay pour l’une de ces légendaires PS4, alors vous pourriez aussi bien considérer ce joyau d’horreur comme une relique mythique, semblable à de l’or inca perdu ou au diamant florentin.

Et c’est vraiment dommage, car même avec 6 ans de recul et une lignée de copieurs inférieurs, P.T continue d’être à la hauteur du battage médiatique. Aucun autre jeu n’a distillé avec autant de précision le sentiment d’être pris au piège dans un cauchemar, avec sa géographie illogique, son récit flou et ses images surréalistes. Vous obligeant à traverser des tourments psychologiques interminables, cela vous fait parcourir le même couloir encore et encore, jusqu’à ce que vous commenciez progressivement à remarquer que les choses changent à chaque boucle. Au début, ce ne sont que de petits détails; une porte peut ouvrir une fissure, des sons ambigus peuvent résonner au loin ou une écriture cryptique peut apparaître sur le mur. Mais au fur et à mesure, les choses deviennent exponentiellement plus sinistres, et vous finirez par vous retrouver avec un revenant vengeur, un sac en papier parlant et un fœtus mort-vivant dans un évier. C’est bien foutu et c’est pourquoi je l’aime tellement!

Contrairement à leurs homologues de cinéma, les jeux vidéo d’horreur sont rarement capables de me faire peur en dehors du moment immédiat où je les joue. Je suis toujours trop conscient que ce que je regarde est une fusion de pixels sur un écran et non quelque chose de tangible qui pourrait se cacher dans le noir pendant que je suis allongé dans mon lit la nuit. En tant que tel, une fois que j’ai éteint la console, des antagonistes numériques comme Chris Walker de Survivre à ou M. X de Resident Evil 2 ont tendance à perdre tout pouvoir sur moi, et je peux les perdre de vue en toute sécurité. Mais ce n’était pas le cas avec P.T, qui a réussi à s’attarder dans mon subconscient pendant des jours. J’ai été vraiment effrayé par certaines des choses que j’ai subies dans ce voyage infernal, et c’est un héritage que même Konami ne peut pas effacer. – Harrison Abbott

7. Le dernier d’entre nous (Naughty Dog, 2013)

Tout titre annoncé comme ” Citizen Kane moment »est garanti pour attirer quelques détracteurs et provoquer une certaine quantité de contrecoup. Après tout, une proclamation grandiose de cette ampleur dépeint inévitablement une cible au dos de son sujet, l’ouvrant à un examen minutieux alors que tout le monde essaie de cerner les défauts et de l’abattre. Tel a été le cas avec Le dernier d’entre nous, un jeu qui a reçu tellement de discours à contre-courant et des prises de vues brûlantes sur la façon dont il est “surestimé”, qu’il est maintenant bizarrement sur le point de devenir sous-évalué.

Alors, remettons les pendules à l’heure une fois pour toutes. The Last of Us est plutôt bon. Super même. En fait, j’irais jusqu’à affirmer qu’il s’agit probablement du Citizen Kane du jeu, offrant une narration riche en thèmes, une caractérisation en couches, des performances de mo-cap nuancées, une écriture sophistiquée, de la musique atmosphérique, des visuels magnifiques, une conception sonore impeccable et polie (quoique légèrement banale) mécanique.

Aucun autre jeu vidéo n’a réussi à me captiver avec son récit tout comme le trek déchirant de Joel et Ellie à travers Pittsburgh post-apocalyptique. Bien que l’intrigue soit relativement familière lorsqu’elle est démantelée dans ses éléments de base (un solitaire égocentrique doit escorter un enfant remarquable à travers une friche périlleuse), la façon dont elle est exécutée ici est ce qui élève vraiment les procédures. Le dialogue naturaliste, la relation centrale convaincante et la façon dont Naughty Dog équilibre la tragédie omniprésente avec des moments de tendresse subtile, tous se réunissent pour former quelque chose qui est absolument fascinant à regarder en tant que joueur de siège arrière, sans parler d’un joueur avec un gilet l’intérêt.

Cela seul justifierait une grande partie de l’agitation entourant The Last of Us, mais le fait que le combat ait été si étroitement construit n’est que la cerise sur le gâteau. Les rencontres contre les humains sont suffisamment revigorantes, cependant, elles passent à la vitesse supérieure une fois la nuit tombée et il vous reste à vous occuper des personnes infectées. Se faire précipiter par un essaim de ces ennemis sanglants est un événement véritablement provoquant la panique, en particulier sur les difficultés plus difficiles où vous serez souvent reculé dans un coin et forcé dans une dernière position désespérée. En essayant de faire en sorte que chaque balle compte, en priant pour avoir placé vos pièges dans les endroits les plus percutants et en préparant à la hâte ces cocktails Molotov dont vous avez tant besoin, ces décors rappellent l’intensité de Resident Evil 4’s siège du village. Seulement cette fois, ce sentiment a été maintenu pendant plus de 16 heures.

Et puis il y a ces Clickers sanglants! Ayant progressé dans le troisième stade de l’infection, en raison d’une exposition prolongée au champignon Cordyceps, ces mutants aveugles pourraient bien être l’itération la plus angoissante des zombies que j’ai vue à ce jour. Leur apparence est absolument grotesque, leurs mouvements sporadiques vous gardent sur vos orteils à tout moment, et n’oublions pas ce son d’écholocation révélateur qu’ils produisent lors de la navigation dans des environnements. Essayer d’éviter la détection de leur audition ultra-sensible ne cesse de faire peur, peu importe combien de fois vous l’avez fait. – Harrison Abbott

6. Resident Evil 2 Remake (Capcom, 2019)

After the superb remake of Resident Evil for the Gamecube, fans pined for years for Capcom to finally pull the trigger on remaking Resident Evil 2. And after years of waiting, Capcom delivered on the daunting task in 2019 with the Resident Evil 2 remake.

Any doubts that the game wouldn’t meet fans’ sky-high expectations were quickly dispersed once we finally stepped back into the shoes of either Leon S. Kennedy or Claire Redfield. Much like what they did with the remake for Resident Evil, things were similar but tweaked just a little bit with the RE2 remake, drawing in longtime fans and newcomers alike.

The game shipped 4 million units in its first month of release, and eventually surpassed the lifetime sales of the original Resident Evil 2. Adding to it all is the fact that fans have taken to modding the game in weird and wonderful ways. Coupled with the equally-successful release of Devil May Cry V, Capcom’s comeback after the previous decade of uncertainly was complete. – Mike Wilson

Resident Evil 2 is one of my favorite games of all time. Any excitement I had for the remake was weighted with worry that it couldn’t possibly be anywhere near as good as the original. Luckily, the remake was different enough, whilst retaining a familiar nostalgic flavor. For newcomers though, it’s a near-perfect modernization of what made survival horror such an impactful sub-genre. – Neil Bolt

5. Bloodborne (From Software, 2015)

Playing Bloodborne for me was like learning a new language. When I was younger I played difficult character action games like Devil May Cry, but had never tried out the Fromsoft Souls games, so this was something entirely different. Every fight was lethal, every encounter a true challenge. Nothing could be taken for granted, and that was a completely different way of playing. It took me a long time, but once I got used to the nouns the game threw at me and figured out how to use the verbs, I could read it like a book.

It wasn’t just the combat that I had to get used to; the game also changes the way you take in the story. I remember letting a friend borrow the game, and he gave it back saying he didn’t like the lack of story. When first starting out, I can see his point, but once you figure out how information is presented in Bloodborne, you see that the world is as rich as they come, with a unique mythology and tragic tale of misplaced ambition. What looks on the surface to be a fairly standard tale of hunting beasts turns into a tale of cosmic horror about evolving mankind into its next stage. This information isn’t doled out in cutscenes, but rather item descriptions and lore notes, making you work for the story, hunting down every corner of the map to discover secrets.

And what a map it is. Yharnham, the game’s gothic setting, is one of the most beautifully realized worlds in video games. Dark, shadowy streets, snowy castles and hellish forests give the player plenty of variety as they explore, running into increasingly hideous creatures as they get closer to discovering the game’s secrets. These rich levels are wonderfully crafted, looping back on themselves to create satisfying shortcuts. One particular moment of one level looping back to another was one of the game’s most interesting revelations, showing how tightly constructed the sprawling world is.

I could go on for hours about how much I love this game. To me, it’s the complete package of outstandingly tight gameplay, a fully realized world and an intriguing story to explore. Not only is the base game great, but The Old Hunters DLC features some of the best levels in the game, further expanding on the lore. Despite its difficulty and depth, Bloodborne was the first game I earned the platinum trophy for, after 130 hours of playing. If you have the patience to learn, you’ll find that this is one of the most rewarding games ever created. – Aaron Boehm

4. Alan Wake (Remedy Entertainment, 2010)

Remedy had made their mark with the Max Payne series, but they needed to grow. The solution: Alan Wake.

Not only did the game borrow heavily from genre stalwart Stephen King and Pics jumeaux (pleasing many), but the way the story unfolded in a unique episodic nature similar to a mystery television program worked so well. The use of real-life product placement and the game’s soundtrack only helped the immersion of players into the fictional Washington locale of Bright Falls.

Topping it off was the game’s plot, a Twilight Zone-like experience that had you coming back for more each time. – Mike Wilson

Every good thing that Remedy has done since Alan Wake undoubtedly has Alan Wake to thank. Remedy is great at building its own worlds. It’ll be exciting to return to Bright Falls when Control‘s expansions release. – Neil Bolt

3. Resident Evil 7 (Capcom, 2017)

I’ll never forget the feeling I had watching that first trailer at E3 2016. The franchise had been floundering a bit after the disappointment of RE6, and they smartly created a trailer that looked nothing like any other game in the franchise and saved the name reveal until the very end. Ditching the zombie-fueled corporate conspiracies for backwoods hillbillies, the game appeared to be the breath of fresh air the series needed.

Not only did it change the setting, but it also switched from the classic third-person view to a first-person perspective. Even with all the changes, the game perfectly evoked the feel of the original Resident Evil in a completely different context. The level design was reminiscent of the RE1’s Spencer Mansion and RE2‘s police station, constantly looping you back and forth while unlocking new areas.

While the game did a great job of taking what worked from the original games, it also pulled some inspiration from other successful horror franchises, like Alien: Isolation and Outlast. No longer were you a special forces operative, instead just some guy in way over his head and very underpowered for the situation. Resource management and ammo crafting became very important, and the addition of unkillable stalker enemies added variety to the standard combat encounters. Escape room sequences also appear a couple times, giving you very tense and high stakes puzzles to solve.

Capcom has been focusing strongly on remaking some of the classic PS1 games recently, and while that’s satisfying, I’m very curious to see where they take the Resident Evil franchise next. What made Resident Evil 7 so refreshing was how surprisingly different it was than all the other games that came before it, and it’s going to be hard for them to capture lightning in a bottle a second time. The game is such a singular experience that I’m confident the team will find a way to keep the series fresh for whatever Resident Evil 8 ends up becoming. – Aaron Boehm

2. Alien Isolation (Creative Assembly, 2014)

As with its cinematic ancestry, the gaming side of the Extraterrestre IP has had its fair share of peaks and troughs. Potentially its lowest ebb came in the form of 2013’s risible Colonial Marines – an FPS so obscenely janky that it was poised to kill any remaining interest in the brand with one fell swoop. Yet in a redemption arc worthy of Dickens, the series was able to turn itself around just one year later, by delivering what is arguably its greatest installment (filmic or otherwise) since 1986.

Cleverly distancing itself from its forebears, the peerless Alien: Isolation took inspiration from Ridley Scott’s franchise progenitor (rather than the more bombastic sequel) to craft a decidedly slow-burn experience that reinstates the Xenomorph as a formidable killing machine. No longer mere cannon fodder for grunts to brainlessly mow down with their pulse rifles, the creature in this game requires actual strategy and crafty thinking to be outsmarted. You see, you can’t kill it with conventional weapons (a handicap that it does not share, as it is capable of eliminating you in a single hit), and so have to resort to your wits in order to create distractions, ward it off with fire, bait it into attacking hostile NPCs, or just stay far out of view.

This is easier said than done however, thanks to the extremely lifelike A.I that brings the menacing hunter to life without the need for patrol routes or pre-ordained behaviors. Working in tandem with a ‘’virtual director’’ – that calculates the opportune moment for applying additional pressures – this system generates intense and spontaneous encounters that will consistently reduce you to a nervous wreck. There will be split-second decision making, heart-pounding near misses, and excruciating cat-and-mouse sequences that are all unique to you as a player.

Parcel that together with immersive sound-design, top-notch lighting effects and procedurally generated music and you’ve got an endless supply of unscripted, white-knuckle suspense. As far as I’m concerned, this has become the gold-standard for Amnesia style ‘’hide-and-seek’’ horror, with that electrifying sense of unpredictability keeping you on edge even as you head into your 4th or 5th playthrough. That it also accurately captures the look and feel of the original movie, with well-observed environmental details, properly judged fan service and authentic audio effects, is just the icing on the cake. – Harrison Abbott

Alien Isolation made the Xenomorph a terrifying threat in a way that so many of the films have not. I’ve genuinely not been as worried about a video game enemy’s appearance as much as I was of the Xeno in Isolation. Just when you start to get the upper hand, the sneaky bastard ups its game. Alien Isolation is an all-timer. – Neil Bolt

1. Until Dawn (Supermassive Games, 2015)

Until Dawn’s core appeal is that it gives us enlightened genre aficionados a chance to put our money where our mouth is and finally demonstrate that we would actually be able to hack it in one of those slasher flicks we know so much about. Everyone has watched Halloween, I Know What You Did Last Summer, ou Friday the 13th and ruminated on how they would be a much sharper protagonist than those making dumb mistakes on the screen. Always mocking these fictional characters for their errors – like investigating suspicious noises, tripping over in the woods, and failing to pick up defensive weapons – we’re under the impression that our survival instincts are above reproach and that, if we ever found ourselves in a comparable scenario, we wouldn’t falter.

Supermassive Games’ interactive horror movie invites us to test out that theory, by making us responsible for a group of prospective murder victims so dated and stereotypical, that you almost expect it to be foreshadowing some kind of Cabin in the Woods meta-commentary. There’s the rich mean girl, the arrogant jock, the class clown, the awkward bookish type, the aspiring model, the pervy weirdo and, of course, the token final girl. To a certain extent all these characteristics are inflexible and set in stone (it’s not like you can transform the athlete into an engineering major, or make the unbearable comic-relief actually funny) but what you can do is influence their actions, within the parameters of the given personas of course, to facilitate desired outcomes.

For example, you could fan the flames of a hormonal dispute to create entertaining drama, you could deliberately lead one of them to meet a grisly end at the hands of a wood chipper, or – if you want to be super boring about it – you could try to keep everyone alive until the credits roll. The game won’t admonish you either way, meaning that you’re free to pull the strings however you see fit. It’s almost like you get to direct your own horror movie, tallying up the ideal kill count, indulging in your preferred clichés and, at one point, even dictating what form the scares will take. I personally enjoyed discovering just how many gruesome death variations there were for each character, as some of the elaborate fatalities proved to be exceptionally imaginative.

Experimenting with all the different branches is what’s so engrossing about Until Dawn, because it legitimately feels like an open-ended narrative. People can die at the drop of a hat (due to either an obscure decision that was made hours ago or something as insignificant as a failed QTE) and whole environments can be skipped over if you don’t forge the requisite path. Granted, it’s not an especially frightening game – and those sections wherein you sluggishly potter around looking for glistening objects to advance the plot can get a little wearisome – but that doesn’t detract from the overall experience. Because getting to be the puppet master is just way too much fun. – Harrison Abbott