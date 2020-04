‘Dead to Me’ Saison 2: Sortie de Netflix en mai 2020 et ce que nous savons jusqu’à présent

La saison 2 de Dead to Me arrive sur Netflix en mai 2020. Si vous recherchez les dernières nouvelles de la série, y compris à quoi s’attendre de la saison 2, quand elle sortira et plus encore, voici tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison à venir.

La comédie vient à Netflix pour s’asseoir aux côtés de Grace et Frankie, Dear White People, Friends of College et She’s Gotta Have It. Il s’agit d’une comédie mature sur deux femmes qui ont récemment perdu leur mari et leurs processus de gestion du deuil. Si vous avez maintenant vu la série, vous savez que cela prend beaucoup de rebondissements et de tournants mouvementés en cours de route, y compris certains des meilleurs cliffhangers que nous avons vus à ce jour.

La saison 1 de Dead to Me a été annoncée en avril 2018 et est arrivée sur Netflix le 3 mai 2019.

Dead to Me – Renouvellement de la saison 2

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (Dernière mise à jour: 04/06/2019)

Après que Netflix a récemment mis en boîte l’une de ses émissions de comédie les plus populaires, Santa Clarita Diet, de nombreux fans ont craint pour l’avenir de Dead to Me. Mettez ces soucis au repos car nous pouvons confirmer que Netflix a en effet renouvelé Dead to Me pour une autre saison. Cela n’est pas surprenant compte tenu de la popularité de la série en si peu de temps auprès des fans et des critiques. En fait, la série était si populaire que 30 millions de personnes l’ont regardée le premier mois. De plus, la série est déjà un aimant à récompenses avec une nomination aux Emmy en prime time à son actif.

#DeadToMe a été renouvelé pour la saison 2 !! #NetflixFYSee pic.twitter.com/uYyB9XuJki

– Voir What’s Next (@seewhatsnext) 4 juin 2019

L’écriture de la saison 2 de Dead to Me a commencé peu après le renouvellement de l’émission. Ce n’est qu’en septembre 2019 que nous avons appris la première table lue pour la saison 2. Le tournage aurait également commencé en septembre.

C’est reparti pic.twitter.com/UK1WRoS4Od

– christina applegate (@ 1capplegate) 14 septembre 2019

À quoi s’attendre de la saison 2 de Dead to Me

Comme le raconte Bustle, il y a beaucoup de rebondissements tout au long de la première saison, en particulier avec la personnalité de Judy qui bascule constamment.

Malgré cela, la saison 1 a bien résumé son histoire, mais cela ne veut pas dire qu’il ne pouvait pas y avoir plus à explorer. Comme l’a dit un rédacteur, il pourrait se concentrer davantage sur «le rachat et essayer de faire amende honorable avec quelqu’un à qui vous avez fait du tort».

Un Reddit avait même une théorie sur la façon dont la série se rapporte à The Great Gatsby.

Certains ont critiqué la première saison comme étant un peu trop prévisible mais ont salué l’humour général de la série.

Quant à savoir quand une nouvelle saison tomberait sur Netflix. Il est probable que la série se maintiendra à peu près à une sortie annuelle. Dans ce cas, vous pouvez vous attendre à ce que la saison 2 arrive au début de 2020.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Dead to Me saison 2?

Comme pour la saison précédente, il y aura à nouveau 10 épisodes dans la saison 2.

Date de sortie de Dead to Me Saison 2

Comme prévu, Dead to Me saison 2 arrive sur Netflix au printemps 2020.

Netflix a confirmé le 10 avril 2020 que la saison 2 de Dead to Me arriverait sur Netflix le 8 mai 2020.

Personne ne peut jamais savoir ce qui s’est passé. Sauf nous. Dead to Me Saison 2 premières le 8 mai sur Netflix pic.twitter.com/iQS9vBvaIe

– Dead To Me (@deadtome) 10 avril 2020

Autres nouvelles de Dead to Me Season 2

L’une des premières nouvelles annonces de casting pour la saison 2 est intervenue en octobre 2019 quand il a été annoncé que Natalie Morales, récemment apparue dans la dernière saison de Santa Clarita Diet, avait rejoint le casting.

Début novembre 2019, TMZ a pris un premier aperçu de la photo, ce qui confirme que James Marsden, qui joue l’ex-fiancé de son meilleur ami, sera de retour dans la saison 2.

Christina Applegate, James Marsden Film Nouvelle saison de ‘Dead to Me’ https://t.co/jMmxWKxdfB

– TMZ (@TMZ) 6 novembre 2019

En novembre 2019, nous avons d’abord appris que Michole Briana White avait rejoint l’affaire qui jouera le rôle de Teri dans la saison 2. Ses précédents crédits incluent Encino Man et Volcano

Michole Briana White (@missmichole) a rejoint le casting de #DeadToMe pour la saison 2 et jouera le rôle de Teri. pic.twitter.com/rJRGvrRv0N

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 13 novembre 2019

Toujours en novembre, nous avons appris que certains réalisateurs venaient de réaliser la saison 2. Elizabeth Allen Rosenbaum dirigera les épisodes 5 et 6, ses crédits incluent Why Women Kill et Empire. L’épisode 9 devrait être réalisé par Silver Tree qui travaille sur Atypical de Netflix et est un producteur sur Shameless for Showtime.En décembre 2019, il a été annoncé que Jere Burns qui est apparu dans Breaking Bad et plus récemment sur son passage dans Angie Tribeca et Justified rejoindra le casting dans la saison 2 et jouera le rôle de Howard Hastings.

Jere Burns (@JereBurns) qui est apparu dans Breaking Bad et Angie Tribeca devrait apparaître dans Dead to Me saison 2. #DeadToMe pic.twitter.com/5HzVUUrpSE

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 6 décembre 2019

Voulez-vous voir Dead to Me revenir pour la saison 2 sur Netflix?