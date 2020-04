Dead To Me Saison 2 Teaser – / Film

Mort pour moi est l’une des meilleures émissions originales de Netflix – une série sombre et comique remplie de rebondissements que vous ne verrez certainement pas venir, et deux excellentes performances principales gracieuseté de Christina Applegate et Linda Cardellini. Netflix a donné à l’émission une deuxième saison, et maintenant nous savons enfin quand nous pourrons le voir: le mois prochain. Une bande-annonce de la saison 2 de Dead to Me nous donne le plus petit aperçu de ce qui va arriver tout en révélant une date de première.

Dead to Me Saison 2 Teaser

Si vous n’avez pas encore regardé la saison 1 de Dead to Me, laissez-moi vous suggérer de le faire dès que possible. Parce que vous devriez pouvoir la brûler à temps pour être prête pour la saison 2. La première saison a trouvé deux femmes très différentes – Jen (Christina Applegate) et Judy (Linda Cardellini) – se rencontrant dans un groupe de soutien aux personnes en deuil. Les deux se sont liés d’amitié, mais au fur et à mesure que la série se déroulait, il a été révélé que les deux avaient des secrets qu’ils ne partageaient pas. La saison 1 s’est terminée avec un personnage proche des femmes tuées, ouvrant la porte à toutes sortes de nouveaux problèmes. Et maintenant, nous y voilà! Voici le synopsis de la saison 2:

Jen (Christina Applegate), Judy (Linda Cardellini) et les mensonges qui les mêlent sont de retour. Reprenant au lendemain de cette révélation sanglante, le couple irrépressible a de nouveau du mal à garder ses secrets enfouis. Avec un nouveau visiteur surprenant en ville et l’inspecteur Perez (Diana Maria Riva) sur leurs talons, Jen et Judy prennent des mesures drastiques pour protéger leurs proches et l’autre – quel qu’en soit le coût. De la créatrice primée aux Emmy Awards, Liz Feldman, Dead to Me revient pour une deuxième saison addictivement sombre, où les enjeux sont plus élevés, l’amitié est plus profonde et les traumatismes qui se lient sont plus importants que jamais.

Dead to me comprend Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden, Diana Maria Riva, Natalie Morales, Valerie Mahaffey, Sam McCarthy et Luke Roessler, et vient de la créatrice Liz Feldman. Les 10 épisodes de 30 minutes de la saison 2 tomberont sur Netflix 8 mars.

