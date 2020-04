Dead to Me Season 2 Teaser révèle la date de la première de mai!

Le teaser de la saison 2 de Dead to Me révèle la date de la première de mai!

Netflix a lancé le premier teaser de la deuxième saison très attendue de sa célèbre série de comédie noire Mort pour moi dirigée par Christina Applegate (Bad Moms) et Linda Cardellini (Avengers: Fin de partie), qui annonce sa première sur le service de streaming le 8 mai! Le teaser peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Écrit par Liz Feldman (2 filles cassées, Les grands intérieurs), la série suit Jen (Applegate), une veuve infernale résolue à résoudre le meurtre avec délit de fuite de son mari, et son amie improbable Judy (Cardellini), une femme optimiste qui a également subi une perte énorme. Les deux se lient sur des bouteilles de vin, les cookies d’Entenmann et une affinité partagée pour The Facts of Life tout en Judy recèle un secret qui pourrait détruire la vie de Jen.

Applegate est producteur exécutif de l’émission, avec Will Ferrell et Adam McKay. Les trois produisent aux côtés de Jessica Elbaum (Je suis désolé) de Gloria Sanchez Productions. Mckay et Ferrell ont récemment participé à la création de toutes sortes de contenus, à partir du drame commercial de HBO Succession à CBS All Access » Aucune activité. Ils devraient également travailler avec Netflix sur la prochaine comédie musicale Eurovision, qui mettra en vedette Ferrell.

La série met également en vedette James Marsden, Ed Asner et Brandon Scott. Applegate a reçu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans la série.

Mort pour moi La saison 1 est actuellement disponible en streaming sur Netflix, la deuxième saison devant être diffusée le 8 mai.