Deadpool 3 de Ryan Reynolds de Marvel confirme | Instagram

Ryan Reynolds annoncé sur une émission de télévision Vivre avec Kelly et Ryan la troisième partie de la bande 'Deadpool'et a confirmé que la production de Marvel Studios travaille déjà sur ce qui sera sûrement un succès total.

Oui, nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe. Maintenant, nous sommes avec Marvel, qui est la grande ligue. C'est un peu fou. Mais oui, nous y travaillons. "

La confirmation de Ryan Reynolds a surpris les fans, car la dernière chose que l'on savait sur le film était lorsque les scénaristes de l'histoire, Rhett Reese et Paul WernickIls ont déclaré qu'ils étaient prêts à travailler sur la nouvelle tranche:

Vous pouvez être intéressé Ryan Reynolds montre à nouveau son pull de Noël dans des vidéos curieuses et mignonnes

Quand Kevin (Feige) dit qu'il est temps, ce sera le temps. Il peut s'agir d'un an, de six mois ou de trois ans.

Tout semble indiquer que c'est proche que les premiers détails soient dévoilés de cette production

Mais pour tous ceux qui ne savent pas de quoi parle l'histoire, voici une petite introduction ici.

Wade Winston Wilson, plus connu comme Deadpool, est un personnage fictif, mercenaire, supervillain et anti-héros, qui apparaît dans les bandes dessinées publiées par Marvel Comics. Créé par l'artiste Rob Liefeld et écrivain Fabian Nicieza, Deadpool est apparu pour la première fois dans New Mutants (vol. 1) # 98 (1991).

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

En tant que mercenaire mentalement instable et défiguré, Deadpool apparu à l'origine comme un méchant dans la bande dessinée Nouveaux mutants, et plus tard dans les éditions de X-Force.

Depuis lors, le personnage a joué dans plusieurs séries en cours et partage des titres avec d'autres personnages, tels que Câble. Connu sous le nom de "Mercenaire de Bocón"(" Merc with a outh "en anglais;" Mercenario Bocazas "en Espagne).

Qui est célèbre pour sa nature communicative et pour sa tendance à briser le quatrième mur (une ressource utilisée par les écrivains pour un effet humoristique). Son plus grand ennemi est Taskmaster.

Lisez aussi Deadpool 3, il y aura quatre vengeurs qui apparaîtront dans votre film

En février 2016, une adaptation au cinéma est sortie de la main de Renard. Tim Miller Il était chargé de la diriger, tout en Ryan Reynolds a donné vie au personnage, apparaissant dans les films: Origines X-Men: Wolverine (2009), Deadpool (2016), et sa suite Deadpool 2 (2018).

. (tagsToTranslate) Ryan Reynolds (t) Marvel Studios (t) Versions à venir