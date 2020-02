“ Deadpool 3 ” envisage un récent lauréat d’un Oscar pour le début de Helm Ryan Reynolds dans l’univers cinématographique Marvel

Marvel va de l’avant avec ses plans visant à introduire Deadpool de Ryan Reynold dans l’univers cinématographique Marvel. La date de sortie officielle du film n’a pas été fixée, mais le développement sur Deadpool 3 est en cours et le studio travaille en coulisses pour constituer une équipe créative pour diriger le projet. Rien d’officiel n’a été annoncé, mais Marvel chercherait à attraper un récent lauréat d’un Oscar pour diriger la première sortie de Reynolds dans le MCU.

Marvel commence à planifier «Deadpool 3»

Maintenant que Disney possède Fox, Marvel apporte une multitude de nouveaux personnages au MCU. Des franchises comme X-Men et Fantastic Four devraient obtenir un redémarrage complet, tandis que Deadpool continuera avec le même casting de personnages.

Mais avec le studio se préparant pour la phase 4 du MCU, il faudra beaucoup de temps avant que Marvel ne publie quoi que ce soit lié à Fantastic Four ou X-Men. Heureusement, le studio va de l’avant avec Deadpool, qui est actuellement en cours de développement.

Garder Deadpool tel quel

était une évidence pour Marvel. Les deux premiers films ont rapporté environ 1,5 milliard de dollars à

le box-office (combiné), qui est à égalité avec d’autres projets dans Marvel

s’aligner.

Mais étant donné la nature du Deadpool

franchise, la fusion avec d’autres franchises plus favorables à la famille va

être délicat. À cette fin, Marvel chercherait à embaucher ses propres employés à Deadpool 3.

Marvel embauche-t-elle sa propre équipe créative pour ‘Deadpool 3’?

Reynolds a été une figure centrale dans le développement des deux premiers

films dans la franchise Deadpool. ne pas

il a seulement joué dans les deux films, mais il les a également produits et co-écrit le

suite.

Bien que la franchise ait été un succès majeur pour Fox, donner autant de pouvoir à un acteur est inconnu dans le MCU. En fait, même Robert Downey Jr. n’avait pas autant de contrôle. L’exemple le plus proche serait Paul Rudd, qui a obtenu des crédits d’écriture pour Ant-Man.

Un autre problème à résoudre est que Reynolds aurait amené son équipe à développer Deadpool 3. Cela comprend le réalisateur David Leitch et ses scénaristes, Paul Wernick et Rhett Reese. Mais le président de Marvel, Kevin Feige, aurait d’autres plans.

Des sources affirment que Feige veut un directeur plus proéminent pour diriger Deadpool 3, et il envisage déjà un

récent lauréat d’un Oscar pour remplir ce rôle.

Marvel lorgne le réalisateur de «Thor: Ragnarok» pour diriger «Deadpool 3»

Selon We Got This Covered, Marvel veut embaucher Taika Waititi pour

direct Deadpool 3. Des sources internes affirment que Feige a mis Waititi

sa liste restreinte de candidats pour diriger le projet, bien qu’il y ait quelques

obstacles potentiels à surmonter.

Pour commencer, Reynolds

incitera probablement Leitch à diriger le prochain épisode du populaire

la franchise. Les deux ont travaillé en étroite collaboration sur la suite et cela ressemble à

Reynolds veut le ramener pour le prochain projet.

Deuxièmement, l’argent pourrait être un problème avec l’embauche de Taika Waititi. Le réalisateur a récemment remporté un Oscar du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, donc son prix demandé sera probablement beaucoup plus élevé que tout autre candidat potentiel.

Cela dit, Waititi est

déjà familier avec Marvel et a fait un excellent travail avec Ragnarok. Feige

aura également le dernier mot sur la décision, il est donc tout à fait possible que

ils vont pour Waititi.

Quelle est la prochaine étape pour Waititi?

Waititi, bien sûr, a

rien dit sur le travail sur Deadpool 3, il est donc difficile de dire

s’il est même intéressé par le projet.

En attendant d’apprendre

plus, Waititi a récemment accepté de travailler sur une nouvelle série télévisée pour Showtime

appelé L’Auteur. Le spectacle est actuellement en développement et est un

adaptation du roman graphique de James Callahan et Rick Spears.

Rien d’officiel n’a été confirmé, mais Jude Law jouerait le rôle principal dans la série. Peter Warren devrait également co-écrire le script aux côtés de Waititi.

Marvel n’a pas révélé quand Deadpool 3 sortira en salles. Mais comme le projet n’a pas été mentionné pour la phase 4 du MCU, il sera probablement diffusé sur les grands écrans quelque temps après 2022.