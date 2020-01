‘Deadpool 3’ est en train de monter en puissance et pourrait sortir en salles dès octobre 2022

Cela fait presque deux ans que Ryan Reynolds a sorti Deadpool 2, et l’acteur a finalement révélé qu’un troisième opus était en préparation. Reynolds n’a pas donné trop de détails sur le projet à venir, mais il semble qu’il pourrait arriver en salles dès l’automne 2022. Alors, quoi d’autre est à venir pour le Merc with the Mouth?

«Deadpool» lui-même Ryan Reynolds | Photo de Steven Ferdman / .

Reynolds confirme que «Deadpool 3» est en cours

Le sort de Deadpool est resté en jeu après que Disney a acquis les droits du personnage de Fox. Il y a encore beaucoup de mystère autour de son introduction dans l’univers cinématographique Marvel, mais au moins nous savons qu’un troisième opus est en route.

Selon nous

Got This Covered, Reynolds a récemment révélé que le développement sur Deadpool 3 était en cours chez Marvel

studios. Reynolds et son équipe sont toujours en train de régler les détails, mais il semble

comme si le film sortait beaucoup plus tôt que prévu.

“Oui, nous y travaillons en ce moment avec toute l’équipe.

C’est fini chez Marvel [Studios] maintenant, qui est comme les grandes ligues tout d’un

soudain. C’est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons », a expliqué Reynolds.

L’initié Jeremy Conrad a poursuivi en disant que le développement

«monte en puissance» pour le film sur Twitter. Il a ajouté que ce ne serait pas un énorme

choc si Deadpool 3 est sorti

en octobre 2022.

Cela ferait un écart de quatre ans entre le deuxième et le troisième

versements de Deadpool. C’est une attente beaucoup plus longue que la plupart des fans

attendu, mais au moins nous savons que Disney va de l’avant avec la franchise

avec Reynolds à la barre.

Reynolds est-il confronté à un recul?

Jusqu’à présent, la plupart des sources ont convenu que Disney est d’accord avec

attribuer une note R à Deadpool 3,

rester en phase avec les deux films précédents. Mais un initié différent maintenant

affirme que Disney a des doutes sur la note.

Le studio n’a rien dit sur la note de Deadpool 3, mais on dirait qu’ils pourraient vouloir arroser

le descendre et garder les choses PG-13. Cela rendrait le film conforme à la

reste des films dans le MCU – même si cela va probablement irriter les fans.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, Reynolds voudrait avoir le plein contrôle sur la direction créative de Deadpool 3.C’est quelque chose qu’aucun autre acteur du MCU n’a, et le président de Marvel, Kevin Feige, a apparemment du mal à abandonner le contrôle.

Heureusement, Disney et Marvel n’ont pris aucune décision finale

sur le projet, il y a donc beaucoup de temps pour tout le monde

page. Alors que les fans apprécieront probablement l’introduction de Deadpool de toute façon,

serait bien de le voir dans son format habituel coté R.

Wolverine apparaîtra-t-il?

Bien que le projet soit encore en développement, les fans sont

théorisant déjà quels personnages pourraient apparaître dans Deadpool 3. Rien d’officiel n’a été confirmé, mais il y a un

quelques visages que les fans aimeraient voir dans le film.

Au sommet de la liste de tout le monde se trouve Wolverine, mais ce n’est que

en supposant que Hugh Jackman reviendrait une dernière fois pour reprendre le rôle emblématique.

Reynolds s’est moqué de Jackman tout au long des deux premiers

films, mettant en place une rivalité amicale entre leurs personnages. Wolverine, de

bien sûr, serait moins une menace pour Deadpool, mais il serait étonnant de voir

leur bromance se dévoile.

Cela dit, Jackman a été très catégorique de ne pas revenir

comme Wolverine dans tous les futurs films. Et maintenant que Deadpool fait partie du MCU,

le faire reprendre le super-héros conduirait probablement à de futures apparitions

la route.

Ce sont les meilleurs méchants de «Deadpool 3»

Mis à part Wolverine, Deadpool 3 mettra probablement en vedette un tout nouveau méchant pour affronter le Merc with the Mouth. Et si les producteurs ne peuvent pas obtenir Jackman pour un caméo, Daken serait un autre excellent choix.

Daken est un enfant d’Itsu et de Wolverine et partage des pouvoirs similaires à ceux de son père. Cela inclut la capacité de guérir rapidement, une force surhumaine et des griffes rétractables.

En parlant de mutants, une autre option viable pour un méchant est

Monsieur Sinister. Il est l’un des méchants les plus connus des bandes dessinées X-Men,

donc le présentant dans Deadpool 3

serait un excellent moyen d’amener des mutants dans le MCU.

Marvel n’a pas annoncé quand Deadpool 3 sortira en salles. Le prochain film de la programmation est Black Widow, qui sortira le 1er mai.