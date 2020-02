Deadpool de Ryan Reynolds a maintenant un repaire secret dans «Fortnite»

Deadpool de Ryan Reynolds se joindra à la prochaine saison de Fortnite et il apportera son propre repaire secret.

Après Thanos, le mercenaire est le dernier personnage de bande dessinée à rejoindre le très populaire Fortnite. La bande-annonce de Fortnite pour le Battle Pass de la saison 2 a taquiné Deadpool de Ryan Reynolds se joignant à l’action. Malheureusement, les fans ne peuvent pas encore revêtir le skin Deadpool, mais ils peuvent trouver leur chemin dans sa chambre secrète une fois qu’ils ont acheté le Battle Pass de la saison 2.

Epic Games, le studio derrière Fortnite, n’a pas explicitement révélé la chambre de Deadpool, ce qui signifie qu’il a été laissé aux fans de trouver l’antre. Heureusement pour ceux qui ne sont pas intéressés à être des limiers, les détails ont été révélés par les fans en ligne. Si vous vous dirigez vers la section Battle Pass du menu, cliquez sur l’évent sous le symbole Deadpool. Après cela, vous serez emmené dans l’antre et, comme prévu, c’est sur la marque pour le mercenaire avec une bouche.

Le repaire de Deadpool de Ryan Reynolds est relégué dans une salle de bain dégoûtante avec des ordures dispersées tout autour. À côté de la poubelle, une foule de marchandises et d’iconographies de Deadpool vient de laisser pourrir. Chose intéressante, parmi les marchandises se trouve le symbole des Avengers.

Vous pouvez consulter l’antre de Fortnite ci-dessous.

LA CACHETTE DE DEADPOOL pic.twitter.com/IaEuBm4pQF

– docteur Pepinot (@ pepinot59) 20 février 2020

Les fans espérant rattraper Deadpool de Ryan Reynolds dans la salle Fortnite seront déçus car il est introuvable. Cependant, le mercenaire a laissé un message aux fans. Si vous cliquez sur l’ordinateur dans la salle de bain, vous serez invité à trouver la lettre que Deadpool de Ryan Reynolds a écrite au personnel d’Epic Games. Une fois que vous avez trouvé la lettre, qui est sur le sol, vous verrez le message complet et commencez votre deuxième défi dans le jeu Fortnite lui-même.

Le défi est aussi hilarant que pourrait le faire le mercenaire: jouer à Fortnite sans remercier le chauffeur de bus. Actuellement, les détails sont minces quant au moment où le personnage Marvel de Ryan Reynolds apparaîtra réellement dans le jeu, mais il est certain que tout est lié à cette pièce secrète. Au fil du temps, le personnage devrait laisser plus de messages et d’invites dans sa chambre.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC