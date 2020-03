Deadpool Pokes s’amuse dans l’histoire du film de Blade dans une nouvelle bande dessinée Marvel

Le dernier numéro de Marvel de Strikeforce comprenait un moment où Deadpool se moque de l’histoire cinématographique de Blade.

Dans le dernier numéro de la série de bandes dessinées Strikeforce de Marvel, l’équipe titulaire cherche refuge sur Monster Island, qui est désormais dirigée par Deadpool. Après avoir rencontré le Merc avec une bouche, le leader de Strikeforce, Blade, commence à échanger des photos avec Deadpool, ce qui se traduit par le signe de tête susmentionné de l’histoire du film de l’ancien.

Après que Blade ait exprimé son mécontentement de voir Deadpool sur l’île, le Merc with a Mouth répond en disant: «Blade. Avez-vous été dans de bons films récemment? La dernière fois que j’ai vu, vous traquiez Parker Posey et un mec sexy. ” Bien sûr, le film auquel il fait référence serait la Blade Trinity, le troisième volet de la série de films du chasseur de vampires mettant en vedette la future star de Deadpool Ryan Reynolds, qui est probablement le “mec sexy” auquel le Merc with a Mouth fait référence.

Blade devrait revenir à l’écran avec un nouveau projet de Marvel Studios avec Mahershala Ali comme personnage principal. Tous les détails sur la lame de Mahershala Ali sont actuellement inconnus, bien que Kevin Feige ait confirmé que le redémarrage fera partie de la phase 5 de Marvel Studios.Le projet aurait vu le jour après que Mahershala Ali a appelé Marvel pour exprimer son intérêt pour Blade après sa victoire aux Oscars pour sa performance dans le Livre vert.

Pendant ce temps, Ryan Reynolds a confirmé qu’il travaillait sur une suite Deadpool avec Marvel Studios. Cependant, il n’y a pas de mot officiel sur l’endroit où le troisième film de Deadpool de Ryan Reynolds pourrait s’intégrer dans les alignements de phase 4 ou 5 de Marvel Studios. En attendant, les fans peuvent revoir la dernière apparition de Ryan Reynolds en tant que Merc with a Mouth dans Deadpool 2.

Après avoir survécu à une attaque bovine presque fatale, un chef de cafétéria défiguré (Wade Wilson) a du mal à réaliser son rêve de devenir le barman le plus chaud de Mayberry tout en apprenant à faire face à son sens du goût perdu. Cherchant à retrouver son épice pour la vie, ainsi qu’un condensateur de flux, Wade doit combattre les ninjas, les yakuza et un groupe de canines sexuellement agressives, alors qu’il parcourt le monde pour découvrir l’importance de la famille, de l’amitié et de la saveur un nouveau goût pour l’aventure et gagner le titre de tasse de café convoité du meilleur amant du monde.

Réalisé par David Leitch à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese & Paul Wernick & Ryan Reynolds, Deadpool 2 étoiles Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand et Jack Kesy.

Deadpool 2 est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: ComicBook.com