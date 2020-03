Deadpool Star Ryan Reynolds donne 30% des bénéfices de Gin aux barmans

La star de Deadpool, Ryan Reynolds, fait don d’un pourcentage des bénéfices du gin Aviation aux barmans qui sont sans emploi en raison de la pandémie de coronavirus.

Afin de ralentir la propagation du coronavirus, les gouvernements à différents niveaux à travers le monde ont ordonné à toutes les entreprises non essentielles de fermer pendant la pandémie. En conséquence, de nombreux travailleurs se sont retrouvés sans emploi et la star de Deadpool, Ryan Reynolds, promet l’aide à certains d’entre eux grâce à ses bénéfices de gin d’aviation.

Dans un article sur son compte Twitter officiel, Ryan Reynolds a annoncé que 30% du produit de chaque bouteille d’Aviation commandée en ligne serait reversé à des barmans sans travail à titre de pourboire. Dans la publication, la star de Deadpool a noté que cette mesure se poursuivra jusqu’au 1er mai et a également rappelé aux gens de rester à la maison afin de sauver des vies en ralentissant la propagation du coronavirus.

Vous pouvez trouver un lien vers l’aviation dans le post ci-dessous.

Jusqu’au 1er mai, pour chaque bouteille d’Aviation commandée en ligne, nous reverserons 30% du produit à titre de pourboire à vos barmen – qui vous manquent VRAIMENT btw. Visitez https://t.co/elT2zrCgE0 #TipYourBartenders #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/77tVacDGBM

– Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 24 mars 2020

Ryan Reynolds a confirmé qu’il travaillait sur une suite Deadpool avec Marvel Studios. Cependant, il n’y a pas de mot officiel sur la place du troisième film Deadpool dans les plans de phase 4 ou 5 de Marvel Studios. En attendant, les fans peuvent revoir la dernière apparition de Ryan Reynolds en tant que Merc with a Mouth dans Deadpool 2.

