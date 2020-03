Deadpool vient de faire référence hilarante à Ryan Reynolds’s Blade: Trinity Role

Ryan Reynolds pourrait le tuer Dead Pool de nos jours, mais comme nous le savons tous, sa carrière de bande dessinée n’a pas toujours été aussi réussie. Il a d’abord joué Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine, peut-être la pire entrée dans la franchise X de Fox, et a également joué le rôle de Hal Jordan dans l’échec du film Green Lantern 2011 de DC. Bien sûr, Reynolds s’est moqué de lui-même dans les films Deadpool avec des références à ces deux productions. Mais maintenant, la dernière apparition de la bande dessinée Merc with a Mouth va encore plus loin et rappelle le premier virage de Reynolds dans le monde des super-héros qui est souvent négligé.

Strikeforce # 7, de l’écrivain Tini Howard et de l’artiste allemand Peralta, présente un panneau où DP rencontre le chasseur de vampires Blade menant un tas de super-héros dans les égouts. L’anti-héros donne au Daywalker un accueil hilarant au quatrième mur, commentant: «Avez-vous été dans de bons films récemment? La dernière fois que j’ai vu, vous chassiez Parker Posey et un mec sexy … “Les fans de Marvel le sauront un clin d’œil à Blade: Trinity 2005, dans lequel Reynolds a joué Hannibal King.

Comme Deadpool le dit, c’est la dernière fois que Blade apparaît sur grand écran. Cependant, cela va changer au cours des prochaines années. Kevin Feige a annoncé au Comic-Con l’été dernier que Mahershala Ali s’était engagé pour jouer le rôle principal dans un redémarrage. L’espoir est grand que Wesley Snipes reviendra également dans une certaine mesure, vu qu’il est tellement lié au personnage. En fait, Wade Wilson lui-même devrait bientôt être intégré au MCU. Cela signifie qu’il y a une chance que Reynolds Dead Pool pourrait en fait livrer une méta-blague similaire comme celle-ci dans un futur film en équipe.

Pour en savoir plus, consultez la description de Strikeforce # 7, qui est disponible maintenant, ci-dessous:

AFFICHER SUR L’ÎLE DE MONSTER DEADPOOL’S! Il y a encore des centaines de Vridai changeants de forme qui se faufilent à travers Midgard – et Strikeforce est la seule équipe qui puisse les reconnaître. Mais lorsque Blade et son équipe partiront à la chasse sur l’île des monstres de King Deadpool, ils trouveront que les pires monstres de tous sont ceux qui se trouvent dans le miroir!

Ni lame ni Deadpool 3 ont reçu des dates de sortie, mais il est possible que les deux soient avec nous en 2022. Restez à l’écoute pour en savoir plus.