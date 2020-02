Deadwater Fell a-t-il fini? Y a-t-il un épisode 5? – HITC

Voir David Tennant sur les écrans est toujours un motif de fête.

Après un épisode étonnant, les fans se demandent si Deadwater Fell est terminé et s’il y aura un épisode 5 en route.

Channel 4 est réputé pour servir des audiences de dramatiques de premier plan et cette dernière offre ne fait pas exception.

Créée par Daisy Coulam, cette intrigante série britannique est arrivée sur les écrans le vendredi 10 janvier 2020. Elle a gardé les téléspectateurs transpercés d’épisodes hebdomadaires, et ce n’est pas surprenant quand on considère cette distribution empilée…

Il met en vedette David Tennant (comme Tom Kendrick), Cush Jumbo (Jess Milner), Matthew McNulty (sergent de police Steve Campbell), Anna Madeley (Kate Kendrick), Maureen Beattie (Carol Kendric) et bien d’autres talents.

L’histoire déchirante d’un médecin qui perd tout dans un horrible incendie a gardé le public sur le bord de leurs sièges, mais est-ce vraiment une enveloppe?

Deadwater Fell est-il terminé? Y a-t-il un épisode 5?

Oui, Deadwater Fell est terminé.

Il a été conçu comme une mini-série et ne comprend que 4 épisodes, ce qui répond certainement à la deuxième question… non, il n’y a pas d’épisode 5.

Le quatrième et dernier épisode a été diffusé sur Channel 4 le vendredi 31 janvier 2020 à 21h.

Si vous souhaitez revenir en arrière et le regarder à nouveau, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Channel 4.

David Tennant reflète

Dans une interview avec Channel 4, David Tennant s’est ouvert sur ce qui l’a d’abord attiré vers le projet: «Le script. Juste le script. C’est toujours vraiment pour moi. Si vous lisez un script et qu’il se connecte avec vous, il vous touche, il vous intrigue et vous pensez “Je ne veux pas que quelqu’un d’autre fasse ça parce que je veux le faire”, c’est vraiment le clinquant. “

Il a poursuivi: «J’ai lu le premier épisode et j’ai été intrigué et contraint par ces personnages. Je n’avais pas l’impression de savoir exactement ce que tout le monde racontait et cela, bien sûr, donne envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Je pense que Daisy a créé des personnages très réels, des personnages très crédibles, et aussi des personnages qui avaient une vraie histoire. C’était immédiatement fascinant. »

Le public a été tout aussi saisi. Chapeau à vous David, votre performance est phénoménale.

Le public parle de Deadwater Fell

Un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour offrir leurs réflexions et leurs perspectives sur la série.

Découvrez une sélection de tweets:

