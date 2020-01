Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes font la promotion d’un chien

Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes sont officiellement de retour aux États-Unis après l’accident de ski d’Unglert en Suisse. Quelques jours après leur retour, les stars de Bachelor in Paradise ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’elles favorisaient un adorable chien.

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes ont partagé l’actualité sur les réseaux sociaux

Sur Twitter et Instagram, Miller-Keyes a publié des photos d’un chien et a fait savoir à ses disciples qu’elle favorisait le chien avec Unglert. Le nom du chien âgé est Pappy. Miller-Keyes a publié une photo sur Twitter le 17 janvier comparant l’adorable chien à Baby Yoda de The Mandalorian.

Elle a tweeté: “Rencontrez notre bébé yoda (pappy) que nous encourageons un peu!”

Unglert a tweeté une version non recadrée de la même photo partagée par Miller-Keyes le 17 janvier. Sur la photo partagée par Unglert, Miller-Keyes a souri à Pappy tandis que le chien photogénique souriait à la caméra.

“Je suis sur le point de gâter ce chien avec tous les @Postmates que je suis légalement autorisé à acheter”, a tweeté Unglert.

Pappy est très aimé de ses parents nourriciers

Si ce n’était pas déjà clair, Pappy est déjà très aimé du couple qui le nourrit. Depuis que Pappy les a temporairement rejoints, Unglert et Miller-Keyes ont publié des photos et des vidéos du chien sans escale sur Instagram.

“Je ne peux pas lui dire non”, a écrit Miller-Keyes sur son histoire Instagram alors que Pappy se tenait sur le canapé en la regardant.

“Qu’est-ce que tu fais? Vous pensez que vous pouvez être sur le canapé? », A-t-elle demandé au chien. Pappy commença à lui répondre en s’asseyant sur le canapé.

Sur son histoire Instagram, Unglert a reconnu que son Instagram «se transformait en un compte Pappy Stan» et a publié des photos du chien profitant de la «vie de van».

Le couple est récemment revenu de Suisse

Avant Noël, Unglert s’est rendu en Suisse pour un voyage de ski. Malheureusement, il s’est luxé la hanche et a également subi une fracture du fémur. Ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale et Miller-Keyes s’est ensuite envolé pour la Suisse pour être avec lui.

Alors qu’Unglert est sorti de l’hôpital le 28 décembre 2019, le couple n’a pas immédiatement quitté la Suisse.

“On m’a posé cette question plusieurs fois. hier, Swiss Air m’a jugé médicalement inapte à voler à Berlin, alors maintenant nous prenons des trains vers le nord jusqu’à Londres. je vais probablement rester à Londres pendant une semaine ou deux et me reposer / guérir avant le retour à Los Angeles », a déclaré Unglert sur son histoire Instagram.

Dean Unglert remercie Caelynn Miller-Keyes

Sur son blog, Unglert a écrit un récapitulatif de son 2019. Il a mentionné son temps sur Bachelor in Paradise et sa rencontre avec Miller-Keyes.

“… tout a fonctionné pour le mieux parce que j’ai quitté la série avec une petite amie géniale qui aime voyager autant que moi et qui ne me dérange même pas de passer du temps dans la camionnette”, a déclaré Unglert à propos de son expérience dans la série.

Unglert a expliqué plus tard dans le billet de blog qu’il ne partage pas délibérément beaucoup de choses sur sa relation en ligne.

«Je reçois un peu de flack en ligne pour ne pas en dire plus sur ma relation ici sur deaniebabies.com ou sur Instagram, mais c’est intentionnel. en 2020, je compte continuer sur la même voie. Ce que nous avons fait a fonctionné et notre relation ne fait que se renforcer chaque jour. Je pense qu’en le gardant plus privé, cela nous permet de le chérir et de le garder plus cher à nous-mêmes », a-t-il écrit.

Alors qu’Unglert choisit de ne pas partager grand-chose sur sa relation avec Miller-Keyes, il a tout de même pris le temps de poster à quel point il était reconnaissant pour elle après son accident de ski.

«De retour aux états après une tournure malheureuse des événements en europe. cela aurait été bien pire sans mon gardien principal de changer mes chaussettes puantes, de porter mes bagages et de me divertir. merci pour tout ce que vous avez déjà fait et pour tout ce que vous avez encore involontairement à faire @caelynnmillerkeyes », a écrit Unglert sur Instagram.