Dear Agnes ‘,’ The Last OG ‘Season 3,’ Walkaway Joe ‘,’ Betty ‘- / Film

Récapitulons quelques bandes-annonces, d’accord? Les bandes-annonces sont un peu au point mort pour le moment, car de nombreux films ont été retardés en raison du coronavirus. Mais il y a encore un tas de petits titres indépendants qui ont des sorties VOD ou numériques, et c’est là qu’un tour de bande-annonce est utile, les gens.

Comment construire une fille

Beanie Feldstein devient britannique pour Comment construire une fille, basé sur le roman du même nom de Caitlyn Moran. Feldstein incarne Johana Morrigan, «une jeune fille brillante et excentrique de 16 ans qui utilise son imagination colorée pour échapper régulièrement à sa vie ordinaire à Wolverhampton et vivre ses fantasmes créatifs. Désespérée de se libérer de l’appartement surpeuplé qu’elle partage avec ses quatre frères et ses parents excentriques, elle soumet une critique musicale sérieusement écrite et décalée à un groupe de critiques indépendants du rock indépendant dans un magazine hebdomadaire. Bien qu’elle ait été rejetée au départ, Johana réclame le sommet de la scène rock des années 90 en se réinventant en Dolly Wilde – une critique musicale vénérable et impossible à satisfaire avec un désir insatiable de gloire, de fortune et d’hommes. Il ne faut pas longtemps avant que le rythme rapide auquel la vie de Johana change ne devienne écrasant et qu’elle se retrouve face à face dans une crise existentielle dévastatrice et réelle: est-ce le type de fille qu’elle veut devenir? Ou a-t-elle besoin de recommencer et de reconstruire à partir de zéro? »

Le film sortira dans certains cinémas (s’ils sont ouverts) et sur demande 8 mai.

Bloqué

Hé, saviez-vous que les téléphones portables sont effrayants? C’est un cri que nous avons entendu depuis que les téléphones portables ont été inventés, et même si certains pensent que la revendication est exagérée, il y a quelque chose à dire sur notre monde constamment connecté. Le nouveau doc Bloqué est «un regard provocateur sur la dépendance aux écrans et aux smartphones et sur la façon dont l’industrie de la technologie a attiré les consommateurs mondiaux et continue de préparer les futures générations de toxicomanes à l’écran. Dans ce documentaire d’actualité, le cinéaste Jon Hyatt explore toutes les façons dont nous sommes accro à nos écrans, comment l’industrie technologique a attiré les consommateurs mondiaux et son plus grand impact sur nos vies. Depuis les smartphones, les tablettes portables et les médias sociaux, l’industrie de la technologie a conçu ces technologies immersives amusantes, mais sont-elles bonnes pour nous? Sommes-nous trop dépendants de nos appareils? Qu’est-ce qui nous rend accro? Comment cela affecte-t-il nos enfants? » Le film sera disponible sur demande 26 mai

Outback

Enfin, quelqu’un a fait un film sur Bloomin ’Onion! Oh, mon erreur. Ce n’est pas ça Outback est à propos. Il s’agit plutôt de «l’histoire terrifiante d’un jeune couple perdu dans le désert et luttant pour sa survie. Wade et Lisa se dirigent vers l’Australie dans l’espoir de recharger leur romance ratée. Lorsque leur GPS tombe en panne, ils quittent leur voiture et partent à pied pour trouver un nouvel itinéraire. À la tombée de la nuit, ils doivent passer la nuit dans la brousse sans nourriture, eau ou armes, entourés de serpents, scorpions et chiens sauvages. Maintenant, une décision pourrait faire la différence entre la vie… et une mort certaine. »

Cherchez-le en VOD 9 juin.

Intrigo: chère Agnès

Le thriller Intrigo: chère Agnès parle de «bons amis et mauvaises actions», selon la copie officielle. «Avec la mort de son mari, Agnès a désespérément besoin d’argent. Puis elle tombe sur son vieil ami Henny, qui est en colère contre son conjoint infidèle, Peter. Henny fait d’Agnès une offre choquante – assez d’argent pour vivre une vie meilleure, si elle assassine Peter – conduisant à un point culminant explosif et inoubliable. » Carla Juri, Gemma Chan, et Jamie Sives star dans le film, qui est dû sur demande 8 mai.

The Last OG Saison 3

Je ne m’en rendais pas The Last OG était déjà sur sa troisième saison – mais il l’est. Et cette saison a débuté cette semaine, le 7 avril. Dans la saison 3, “Tray est maintenant à la recherche d’une nouvelle maison et d’un nouveau concert – ce qui finit par le rapprocher beaucoup plus des gentrifiants hipsters de Brooklyn.” Tracy Morgan et Tiffany Haddish étoile. Je n’ai regardé aucune de ces émissions, mais elle doit avoir un public si elle dure aussi longtemps.

Walkaway Joe

Est votre nom Joe? Eh bien, vous devriez Walkaway Joe. Ou non, ça va. Mais vous devriez regarder la bande-annonce ci-dessus, qui raconte «l’histoire d’une amitié improbable entre un jeune garçon à la recherche de son père et un solitaire errant se cachant de son passé. Dans l’autre, ils expérimentent la puissance d’une seconde chance et une chance de rachat. » Le casting comprend Jeffrey Dean Morgan, David Strathairn et Julie Ann Emery. Recherchez Walkaway Joe On Demand 8 mai.

Betty

HBO Betty est basé sur Crystal Moselle’s Skate Kitchen, et est une série en six parties qui arrive le 1er mai. Voici le synopsis:

Perspicace et fidèle, Janay (Lovelace) est très volontaire et têtue de manière à la fois l’aider et la blesser. Honeybear (Moonbear) est une tempête calme. Son style flagrant est une ruse; une armure qu’elle porte pour cacher ses difficultés émotionnelles. Kirt (Moran) est un amoureux (pour les dames), un combattant (pour le reste du monde) et un petit enfant dans le corps d’une femme. C’est la personne la plus drôle du monde, mais même si elle le savait, elle s’en ficherait. Pendant ce temps, Indigo (Russell) est un arnaqueur averti pris au piège dans le corps d’un décrocheur d’école d’art aisé. A la limite du groupe, Camille (Vinberg), gardée, perspicace, intelligente et maladroite. Elle veut être avec les mecs dans le skate park et s’est battue dur pour le petit espace qu’elle a creusé avec eux, mais elle doit se rendre compte que les points sympas n’additionnent pas réellement la somme de quoi que ce soit, surtout dans les yeux des autres filles.

