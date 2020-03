Death in Paradise est-il à la télévision ce soir? Le favori de la BBC a des fans désireux d’en savoir plus – HITC

Ça a été une montagne russe d’une saison, mais Death in Paradise à la télévision ce soir?

C’est toujours un geste risqué de faire entrer un nouveau personnage et de le mettre en avant sur le devant de la scène…

Cela a-t-il fonctionné pour vous?

Le drame policier Death in Paradise a été créé par Robert Thorogood et est arrivé sur les écrans en 2011. Depuis lors, il a été un grand favori du public de la BBC

Au cours de ses neuf saisons, nous avons vu des personnages éminents aller et venir, avec Ben Miller en maintenant les saisons 1 à 3, Kris Marshall avec 3 à 6 et le récent Ardal O’Hanlon depuis la fin jusqu’à la saison 9.

Cependant, à quelques épisodes de la récolte actuelle, les scénaristes ont inauguré DI Neville Parker, joué par Ralf Little. L’acteur de la famille Royle (il a joué Antony) a fait une impression rapide sur les fans, offrant un changement agréable.

Il fait une DI charismatique, mais le public peut-il s’attendre à le revoir ce soir?

Death in Paradise est-il à la télévision ce soir?

Non, Death in Paradise n’est pas à la télévision ce soir.

Pourquoi? Eh bien, c’est parce que la saison 9 est terminée. Il contenait huit épisodes au total, avec la huitième et dernière sortie – intitulée “Now You See Him, Now You Don’t” – diffusée le jeudi 27 février 2020.

Nous ne devrions pas être vraiment surpris, car toutes les saisons de Death in Paradise sont composées de huit épisodes.

Si vous avez manqué l’un des épisodes, assurez-vous de vous diriger vers BBC iPlayer.

C’est une honte que la saison 9 soit terminée, mais au moins la finale taquine davantage de notre formidable nouvelle avance, avec la saison 10 déjà confirmée.

Le public parle de Death in Paradise sur Twitter

Depuis le début de la saison, un certain nombre de personnes ont afflué sur Twitter pour donner leur avis.

Bien sûr, lorsque vous effectuez le changement radical d’apporter une nouvelle piste, vous risquez de déranger les fans, mais dans l’ensemble, la réception a été assez positive.

Beaucoup ont exprimé leur admiration pour le personnage de DI Neville Parker, satisfait de la direction que la série a prise.

Découvrez une sélection de tweets:

