‘Death of Rose’ semble offrir une expérience d’horreur basée sur l’histoire

Indie dev Artur Łączkowski a quelque chose pour vous en février si vous cherchez un thriller d’horreur basé sur l’histoire. Mort de Rose (que vous pouvez trouver sur Steam) est le premier épisode d’une “expérience d’horreur unique”, mettant l’accent sur la relation entre deux amis qui implique justement d’explorer une école abandonnée.

Scott vit pour apprendre et préserver les histoires des bâtiments abandonnés, avec sa meilleure amie, Beth, qui l’accompagne. Un de ces bâtiments a permis à Scott d’explorer l’école susmentionnée qui était également le lieu de culte d’une secte occulte. Au fur et à mesure que cela se passe, alors que Scott reconstitue l’histoire du culte, quelque chose au sein de l’école se réveille. Maintenant, Scott et Beth doivent s’appuyer l’un sur l’autre pour survivre à la nuit tout en découvrant les secrets de l’école.

Doté d’un script avec plus de 200 pages de dialogue, le jeu s’appuie sur ce dialogue pour révéler l’histoire, chaque option de dialogue se jouant différemment. Et parce que bon, c’est la chose intelligente à faire, le jeu en ajoute quelques-uns Resident Evil références, y compris les graphismes du jeu imitant le style des jeux RE les plus récents.

Le jeu sera disponible sur Steam le 20 février, mais vous pouvez le souhaiter dès maintenant. Pendant que vous y êtes, consultez la bande-annonce ci-dessous.