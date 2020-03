‘Death Stranding’ arrive sur PC le 2 juin

Cela semblait trop beau pour être vrai. Il semble que le tease de la semaine dernière de Kojima Productions n’était pas pour un retour potentiel de Silent Hill, mais la date de sortie de Échouement de la mort sur PC, gracieuseté de 505 Games.

Death Stranding sera lancé sur PC via Steam et Epic Games Store le 2 juin. Parallèlement à un mode photo, une prise en charge d’écran ultra large et une «fréquence d’images élevée», le titre comprendra un traitement spécial sous la forme de contenu de Valve’s Demi vie!

Vous pouvez également pré-acheter le jeu pour des éléments du jeu et des fonds d’écran pour votre bureau.

Death Stranding est maintenant disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.

– 505 matchs (@ 505_Games) 2 mars 2020