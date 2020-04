Déballage McFarlane avec Mortal Kombat, Cyberpunk 2077 et plus!

McFarlane Toys a envoyé à ComingSoon.net un énorme assortiment de sa nouvelle gamme de figurines Spring, y compris des pièces de Combat mortel, Cyberpunk 2077, Injecté de sang, My Hero Academia et Les parchemins anciens. Découvrez la méga-unboxing McFarlane complète dans notre galerie ci-dessous!

Agent du gouvernement, Al Simmons a été tué par ses propres hommes. Ressuscité des profondeurs de l’enfer, il revient sur Terre en tant que guerrier Spawn, gardant les ruelles oubliées de New York. Alors qu’il cherche des réponses sur son passé, Spawn se débat avec les forces obscures qui l’ont renvoyé sur Terre, combattant les ennemis et découvrant des alliés improbables. Alors qu’il apprend à exploiter ses pouvoirs extraordinaires, il commence à saisir toute l’étendue de ce qui l’a ramené – et ce qu’il a laissé derrière lui.

Spawn se retrouve maintenant plongé dans le Combat mortel univers par des circonstances mystérieuses qui doivent encore se dérouler. Une chose est claire. Bats toi.

Laquelle de ces figurines êtes-vous le plus susceptible d’acheter pour votre collection? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!