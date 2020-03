Débat des fans Quel frère est allé trop loin dans leur argument – Randall ou Kevin?

La finale de la saison 4 de This Is Us a apporté toutes les sensations. Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) ont finalement eu ce combat que nous savions en train de brasser, mais c’était pire que quiconque ne l’ait jamais imaginé. Il y a eu tellement de fouilles et de coups bas que les fans ne sont pas sûrs que les frères s’en remettront complètement. Certains disent que Kevin est allé trop loin, mais d’autres disent que c’était Randall.

De nombreux fans pensent que Randall est allé trop loin dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»

“Vous ne saurez jamais ce que c’est que de vous consacrer à quelqu’un d’autre que vous”, a déclaré Randall à Kevin au cours des cinq dernières minutes de l’épisode. “Et vous allez faire semblant, mais ce ne sera qu’une performance, une performance fatiguée et obsolète, comme toutes vos performances.”

Randall dit également à Kevin que leur père, Jack (Milo Ventimiglia), est mort de honte de Kevin. Il y a eu des mots de combat sévères après que Kevin a découvert que Randall était celui qui avait convaincu leur mère de participer à un essai de drogue.

“J’ai l’impression que Randall était beaucoup plus cruel que Kevin – apportant la honte de votre père décédé – ouuuuch”, a écrit un fan sur Reddit.

D’autres fans conviennent que Randall est convaincu qu’il est le meilleur fils. Tout est sorti, et de nombreux fans pensent que Randall est allé trop loin.

“Il a clairement fait comprendre qu’il n’avait jamais vraiment eu un iota de véritable respect pour Kevin, même après TOUTES les fois où Kevin a été là pour lui”, a ajouté un autre fan.

Les fans croient que Kevin ne réagissait qu’aux commentaires de Randall

“Vous savez, je pensais que la pire chose qui me soit arrivée était le jour de la mort de papa”, raconte Kevin à Randall. «C’est le jour où ils t’ont ramené à la maison. La main à Dieu, Randall, la pire chose qui me soit arrivée est le jour où ils t’ont ramené à la maison. »

Kevin a réagi à ce que Randall a dit et est sorti avec la pire chose possible qu’il pouvait dire. L’homme a dit qu’il aurait souhaité n’avoir pas de frère. Il a également dit à Randall que s’il avait été là, il aurait sauvé leur père.

“Il semblait que Kevin regrettait ce qu’il avait dit tout de suite”, a commenté un fan. “Je pense que Randall voulait dire ce qu’il a dit, mais Kevin essayait juste de se blesser après avoir été blessé.”

Bien que les fans aient partagé que les paroles de Kevin étaient également très blessantes, beaucoup conviennent que ses paroles étaient des représailles.

“Kevin a surtout réagi, je pense”, a ajouté un autre fan. «Il était vraiment vraiment énervé par l’égoïsme de ce que Randall avait fait et le fait qu’il ne le comprenait pas, ce qui est parfaitement compréhensible. Ce fut toujours un coup incroyablement bas qu’il a donné à la fin, mais seulement à 100%. »

Beaucoup conviennent que les deux frères sont allés trop loin dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»

“Randall et Kevin montrent tous les deux leurs arrières”, a écrit un fan sur Twitter. “Jack n’aurait approuvé rien de tout cela.”

Les deux frères ont dit des choses qu’ils regretteront, espérons-le. De nombreux fans pensent qu’ils étaient tous les deux durs, et les deux pourraient ne jamais revenir de ce combat.

“Ces mots entre Randall et Kevin me semblaient vraiment un coup de poing dans le ventre”, a ajouté un autre spectateur. “Sensationnel. Très dur. Il n’y a aucun retour de cela. Leur relation ne sera plus jamais la même. »

“Exactement”, a écrit un autre Redditor. «Ça faisait mal de les entendre se dire ces choses. Tout simplement horrible. Et vous pourriez dire à la fin qu’ils peuvent toujours ne pas être proches à distance en raison de la maladresse de cette salutation quand il est entré. »

À la toute fin de l’épisode, nous avons regardé un autre flash en avant. Les deux se sont salués au chevet de leur mère, mais il n’est pas clair si c’était sincère ou non.

“Je suis d’accord, je pense que ces deux derniers jabs l’un contre l’autre, nous sommes au même niveau”, a écrit un autre fan. «Ils en sont arrivés à ce dont l’autre était le plus sensible.»

Les fans ont maintenant six mois pour attendre le retour de This Is Us. La série sera de retour pour la saison 5 fin septembre 2020.

