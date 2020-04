Décalage de la date de sortie de Disney pour Black Widow, Eternals, Shang-Chi et plus

La date de sortie de Disney change pour Black Widow, Eternals, Shang-Chi et plus

Selon Deadline, les changements de date de sortie de Disney ont été annoncés pour leurs films théâtraux de premier plan, y compris les studios Marvel Veuve noire et l’adaptation cinématographique en direct de Niki Caro de Mulan, qui ont tous deux été retardés en raison de la pandémie de COVID-19 en cours qui a entraîné la fermeture de chaînes de théâtre dans le monde.

Scarlett Johansson’s Veuve noire est maintenant prévu pour le 6 novembre 2020, qui était à l’origine détenu par le film de super-héros parsemé de stars de Chloé Zhao Les éternels, qui a maintenant été déplacé au 12 février 2021. De plus, l’ardoise originale de Marvel en 2021 et 2022 a également été modifiée avec: Shang-Chi et la légende des dix anneaux déménagement au 7 mai 2021; Docteur Strange et le multivers de la folie au 5 novembre 2021; Thor: Amour et tonnerre au 18 février 2022; et Captain Marvel 2 est maintenant fixée au 8 juillet 2022. Pendant ce temps, Ryan Coogler Panthère noire 2 conservera toujours sa version du 8 mai 2022.

Scarlett Johansson revient sous le nom de Natasha Romanoff, une espionne et une assassin qui a grandi après avoir été formée par le KGB avant de rompre avec elle et de devenir un agent du SHIELD et un Avenger. Veuve noire devrait être fixé après les événements de Captain America: guerre civile, mais avant Avengers: Infinity War.

Initialement prévu pour ses débuts le 27 mars dernier, le groupe dirigé par Liu Yifei Mulan le film devrait maintenant faire ses débuts le 24 juillet 2020, ce qui repousse le film d’action-aventure de Dwayne Johnson et Emily Blunt Croisière dans la jungle à une année complète le 30 juillet 2021. De plus, la comédie fantastique des 20th Century Studios Free Guy avec Ryan Reynolds a également déménagé du 3 juillet au 11 décembre de cette année.

Mulan présente une distribution internationale célèbre dirigée par Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Il était une fois) a été choisi comme Hua Mulan après une recherche de casting mondiale d’un an. À ses côtés, Donnie Yen (Rogue One: une histoire de Star Wars) en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee (Tigre accroupi, dragon caché: épée du destin) comme Böri Khan; Yoson An (The Meg) comme Cheng Honghui; avec Gong Li (Mémoires d’une geisha, Levez la lanterne rouge) comme Xianniang et Jet Li (Temple de Shaolin, Arme mortelle 4) en tant qu’empereur.

