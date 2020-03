Décès à 90 ans de Max Von Sydow, acteur de ‘The Exorcist’ et ‘Game of Thrones’

Malheureusement, nous devons commencer ce 9 mars avec de mauvaises nouvelles, car le cinéma et le divertissement en général sont en deuil, car L’acteur suédois Max von Sydow est décédé à l’âge de 90 ans. Cela a été rapporté par le cinéaste, producteur français et veuve de Sydow, Catherine Berlet dans un communiqué publié par Deadline: “C’est avec un cœur brisé et avec une tristesse infinie que nous avons l’extrême douleur d’annoncer la mort de Max von Sydow, le 8 mars 2020.” Jusqu’à présent, la cause officielle de sa mort est inconnue, au-delà de son âge avancé.

Max von Sydow est né le 10 avril 1929 à Lund, en Suède, et dès son jeune âge, il s’est intéressé à l’art, en particulier au cinéma. Mais avant d’être devant les caméras et d’acquérir une renommée internationale, il a étudié au Royal Dramatic Theatre de Stockholm. C’est à cet endroit qu’il a rencontré le réalisateur culte, Ingmar Bergman, avec qui il a tourné certains des films les plus importants de sa carrière en tant que classique du cinéma mondial The Seventh Seal, dans lequel il dépeint un homme qui joue à un jeu d’échecs avec la mort; Fraise sauvage nominée aux Oscars et gagnante de la statuette en or, La fontaine de la jeune fille.

Après avoir obtenu une reconnaissance internationale pour sa relation fructueuse avec Bergman, Max von Sydow s’installe à Hollywood au milieu des années 60, apparaissant comme Jésus dans La meilleure histoire jamais racontée par George Stevens. Bien qu’il n’apparaisse pas toujours comme le protagoniste, Il avait l’habitude de livrer des rôles exceptionnels et inoubliables comme le père Lankenster Merrin dans l’adaptation cinématographique de The Exorcist en 1973. Merci ce personnage et son apparition à Hawaï Les nominations aux Golden Globe en valent la peine.

Des années plus tard, il a continué dans le monde du cinéma en participant à des films et avec des réalisateurs importants tels que The Diving Bell And The Butterfly de Julian Schnabel, et en collaboration avec Martin Scorsese sur Shutter Island et Steven Spielberg sur Minority Report. Reçu deux nominations aux Oscars dans toute sa vie, pour son rôle principal dans le drame Pelle le conquérant de Bille August en 1987 et le dernier était pour son rôle secondaire dans le film de Stephen Daldry qui parle des attaques du 11 septembre, Extrêmement fort et incroyablement proche.

Bien qu’il soit impliqué dans des films cultes, il ne s’est jamais battu pour entrer dans le cinéma commercial. Après l’exorciste, Max von Sydow était au générique de films complètement palomeras comme dans Flash Gordon –Où il a joué Emperor Ming– et récemment nous l’avons vu au début de la nouvelle trilogie Star Wars dans The Force Awakens, où il est apparu au début comme Lor San Tekka, un important Allié de la résistance sur la planète Jakku et vieille connaissance des Skywalkers.

Parallèlement à son travail sur grand écran, il a également joué un rôle de premier plan à la télévision. Von Sydow a eu des apparitions dans des séries comme The Simpsons, où il a joué le vieil artiste Klaus Ziegler, a également joué un rôle de premier plan dans The Tudors bien que beaucoup se souviendront de lui pour Game Of Thrones, car il a donné la vie à l’Old Three Eye Crows qui est chargé de préparer Bran Stark à prendre sa place. L’héritage de Max von Sydow est si grossier que avant sa mort, il nous a donné une énorme performance dans le drame de Nicholas Dimitropoulos, Echoes Of The Past, qui serait en post-production et qui sortira cette année.