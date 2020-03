Décès d’Albert Uderzo, dessinateur et co-créateur d’Astérix

Le dessinateur Albert Uderzo, créateur (avec René Goscinny) de l’univers Astérix et Obélix, est décédé à 92 ans des suites d’une crise cardiaque, a informé sa famille et a précisé que sa mort n’avait rien à voir avec COVID-19, en raison des temps compliqués dans lesquels nous vivons à cause du coronavirus.

Uderzo s’était retiré il y a près d’une décennie du dessin parce que, selon ses propres mots, Il n’avait plus de main pour ça et ça le désolait, mais il était toujours aux commandes des aventures que les deux Gaulois les plus célèbres de la planète continuaient de vivre. Par coïncidence, il a donné son feu vert à Coronavirus, le méchant d’Astérix en Italie face à Astérix et Obélix dans une course de chars romaine.

Fils d’immigrants italiens, Uderzo était autodidacte et amoureux des personnages de Walt Disney, dès son plus jeune âge, il savait qu’il voulait être caricaturiste, bien que la Seconde Guerre mondiale ait un peu retardé ses projets. Après la guerre, il commence sa carrière et crée ses premiers personnages, affine son style et commence à travailler dans la presse, jusqu’en 1951 où il rencontre René Goscinny.

“J’ai 24 ans, il a 25 ans et nous voulons refaire le monde avec toute l’inconscience et toute l’audace de notre jeunesse”, écrit Uderzo dans son autobiographie, publiée en 2008 sous le titre Albert Uderzo.

Avec Goscinny et d’autres collègues, il fonde, huit ans plus tard, le magazine Pilote. À la page 20 de son premier numéro, le 29 octobre 1959, les premiers dessins animés des Aventures d’Astérix le Gaulois apparaissent. Le succès des ventes, 300 000 exemplaires vendus le premier jour, donnerait le ton à tout ce qui allait suivre.

Axderix et Obelix ont été créés par Uderzo et son ami Goscinny à l’été 1959 et pendant plus de 6 décennies, ils ont fait le tour du monde en 111 langues différentes, se vendant à 380 millions d’exemplaires.

Astérix et Obélix sont devenus orphelins. Repose en paix Albert Uderzo, merci beaucoup.

