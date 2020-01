Décès d’Alicia Gómez Montano, ancienne directrice de ‘Weekly Report’ et journaliste emblématique de RTVE

En préparation *

Alicia Gomez Montano

Au revoir à l’un des journalistes les plus emblématiques de la télévision espagnole. Alicia Gómez Montano (Madrid, 1955) est décédée samedi à son domicile de la capitale à 64 ans. Ancien directeur de «Weekly Report», l’année dernière et demie avait occupé le poste de rédacteur en chef de l’égalité dans les actualités de la télévision publique. En outre, elle a été rédactrice en chef du programme «On Cover» et, depuis novembre 2017, vice-présidente de la section espagnole de Reporters sans frontières.

