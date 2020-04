Décès d’Amparo Dávila, professeur de littérature d’horreur au Mexique

Le monde de la littérature fantastique est en deuil. L’écrivain zacatécan Amparo Dávila est décédé à l’âge de 92 ans. Cela a été annoncé par sa fille, Luisa Coronel, dans le journal El Universal.

Amparo Dávila C’était une écrivaine qui cultivait le genre fantastique dans notre pays, et surtout les histoires d’horreur., à une époque où, malgré la figure de Juan Rulfo et des œuvres comme Pedro Páramo, le genre était injurié et considéré comme un “frère cadet de la grande littérature” malveillant.

Parmi ses livres de contes, se détache le temps, la musique concrète, les arbres pétrifiés et la mort dans la forêt. Son style, redevable aux grands maîtres de la terreur du 19e siècle, lui a permis d’explorer à travers des atmosphères étranges et sombres, des sujets tels que lune frustration des relations interpersonnelles, le corps transpercé par le désir et l’insatisfaction.

Amparo Dávila a également cultivé la poésie de nature intime, il est important de mentionner Le corps et la nuit, Psaumes sous la lune, Profil des solitudes et méditations sur la rive du rêve.

En 1977, il a remporté le prix national de littérature Xavier Villaurrutia et en mars 2020, il a reçu le prix Jorge Ibagüengoitia.

Ensuite, nous vous laissons un lien où vous pouvez lire certaines de ses histoires. Repose en paix Amparo Dávila!

