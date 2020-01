Décès de Christopher Tolkien, fils de J.R.R. Tolkien

Un sombre chapitre a été écrit sur la Terre du Milieu, Christopher Tolkien, le fils de J. R. R. Tolkien – auteur du Hobbit et du Seigneur des anneaux -, est décédé à 95 ans.

La nouvelle de la mort de Tolkien a été publiée via un message Twitter de la Tolkien Society qui dit: «Christopher Tolkien est décédé à l’âge de 95 ans. La Société Tolkien adresse ses plus sincères condoléances à Baillie, Simon, Adam, Rachel et à toute la famille Tolkien. »

Christopher est né à Leeds, était le troisième fils de J. R. R. et est né en 1924. Depuis l’enfance, il était le plus enthousiaste de la progéniture de Tolkien devant le travail volumineux de son père. Par conséquent, en tant qu’adulte, il a consacré sa vie à diffuser l’héritage de la Terre du Milieu, il s’est imposé comme un étudiant des poèmes, des histoires et des romans de son père, ainsi que grâce à lui, nous connaissons de nombreux textes inédits, comme le Silmarillion.

Christopher était si dévoué à l’étude de la Terre du Milieu que J. R. R. Tolkien lui-même il a été appelé son plus grand lecteur et critique.

Repose en paix le grand Christopher Tokien. De là, nous le voyons marcher vers les terres impérissables.

.