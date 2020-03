Décès de David Cruz, la chérie de Jennifer Lopez

L’ex-petit ami de Jennifer Lopez, David Cruz, est décédé à l’âge de 51 ans après avoir souffert d’une maladie cardiaque.



Après avoir souffert d’une maladie cardiaque, David Cruz serait décédé dans un hôpital de Manhattan ce week-end. Aucune information n’a été fournie concernant sa mort.

Selon TMZ, le partenaire de David, Isa, a publié la déclaration suivante:

“Il était gentil et aimant. Il ne s’est jamais accroché à quoi que ce soit et a toujours été très ouvert. Il était un père dévoué, il a aidé à élever son beau-fils qui est maintenant dans les Marines. Il aimait les Yankees et les Knicks. Il aimait aller à le théâtre avec moi. Mon moment préféré était la soirée de rendez-vous en famille, parce que ce n’était pas seulement spécial pour moi mais aussi pour les enfants. Il s’est toujours assuré de terminer les choses avec un ‘Je t’aime.’ “

Ces jours-ci, Jennifer Lopez passe son temps avec la légende du baseball Alex Rodriguez, mais plus tôt dans sa vie, elle croyait avoir trouvé son véritable amour en David Cruz. Les deux ont été ensemble pendant plus d’une décennie, passant leurs années de lycée en couple et commençant sa carrière de divertissement en tant qu’unité romantique. Les deux se sont séparés au milieu des années 90 lorsque Lopez a commencé à exploser.

Repose en paix à David Cruz. Nous envoyons nos pensées et nos prières à sa famille en ce moment.

