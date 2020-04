Décès de Gerardo Ruiz Esparza, ancien secrétaire aux communications et aux transports

Mexico.- L’ancien secrétaire aux Communications et aux Transports, Gerardo Ruiz Esparza, est décédé ce mercredi des suites d’un AVC.

La confirmation de la mort de l’ancien responsable a été annoncée sur Twitter par l’ancien président Enrique Peña Nieto.

«Je regrette profondément la mort de mon ami et ancien collaborateur, Gerardo Ruiz Esparza, un grand être humain et un fonctionnaire d’excellence; responsable d’importants projets d’infrastructure à travers le Mexique. Mes plus sincères condoléances et ma solidarité à ma famille et à mes amis “, a écrit Peña Nieto.

– Enrique Peña Nieto (@EPN) 1 avril 2020

Ruiz Esparza, 71 ans, a été admis au centre médical ABC Observatorio depuis lundi dernier, après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Il a occupé divers postes dans l’arène politique, mais en 2012, une fois que Peña Nieto a obtenu la présidence du Mexique, Ruiz Esparza a été nommé pendant la transition du gouvernement en tant que coordinateur des infrastructures de la nouvelle administration.

En décembre 2012, Peña Nieto l’a nommé chef du SCT, poste qu’il a occupé jusqu’en 2018.

En tant que chef du SCT, Ruiz Esparza a fait face à des allégations de corruption dans les contrats du gouvernement fédéral remis à Grupo OHL, maintenant appelé Aleática, sous le gouvernement précédent.

De même, pendant son mandat à la tête du SCT, Ruiz Esparza a été confronté à une tragédie en raison d’un gouffre qui s’est ouvert au Paso Express de Morelos en 2017 et dans lequel deux personnes sont décédées.

