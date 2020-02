Décès de J. Scott, membre d’A $ AP Mob

RIP J. Scott.



J. Scott, mieux connu comme DJ pour A $ AP Mob est décédé.

Également connue sous le nom de A $ AP SNACKS, la cause de décès du trait d’union né à Atlanta et basée à New York est actuellement inconnue, mais a suscité un déferlement de deuil de la part des fans et des collaborateurs, y compris des membres du noyau A $ AP Mob.

En plus de son travail en tant que DJ officiel de A $ AP Rocky, Scott a également travaillé comme A&R pour A $ AP Worldwide tout en gérant plusieurs autres actes. Dans la foule d’hommages sur les réseaux sociaux, l’impact et l’influence profonde de J. Scott se sont répercutés dimanche soir.

“Les mots humains ne peuvent même pas décrire ce que je ressens en ce moment”, a écrit A $ AP Ferg dans un article. “Repose en paix à mon frère @jscottandshit C’était l’un des gars les plus sains que je connaissais, mais je suppose que Dieu avait besoin de lui. Il est devenu trop jeune” garçon confortable “pour la vie, mon amour.”

Ailleurs, Kenny Beats a également évoqué l’héritage de Scott: “Un talent, une oreille et un ami incroyables depuis mes 19 ans. Je ne peux pas croire que j’écris ceci, nous étions sur scène ensemble il y a une semaine.

