Décès de James Lipton, animateur de Inside the Actors Studio

James Lipton qui dans la vie était le présentateur du programme “Dans le studio des acteurs” Il a perdu la vie le lundi 2 mars 2020.

L’acteur est devenu doyen de l’école de théâtre qui a reçu des centaines de Luminaires Hollywood ils parleront de leur vie et de leur art devenant une célébrité improbable.

Lipton est décédé d’un cancer de la vessie à son domicile de New York, son épouse, Kedakai Lipton, a déclaré à l’Associated Press. J’avais 93 ans.

Lipton, né à Detroit, aux États-Unis, a commencé le spectacle Bravo en 1994 qui a également servi de classe pour ses élèves au Actors Studio Drama School, Où était le doyen.

Il disait souvent que sa seule exigence pour un invité était s’ils avaient quelque chose à enseigner à leurs élèves. Son premier invité, Paul Newman.

James Lipton était l’intervieweur lié au monde du cinéma que j’ai le plus admiré dans la vie. Chaque fois que j’ai dû être un modérateur de quelque chose, je l’imite sans honte. Son départ m’attriste comme si j’étais mort un oncle que je n’avais jamais vu en personne. QEPD pic.twitter.com/MNt7uXzmsj

– Samuel Castro (@samuelescritor)

2 mars 2020

Le doyen de la “Actors Studio Drama School” a établi une norme de célébrité pour les acteurs qui continueraient à y assister, y compris Meryl streep, Robert De Niro, Glenn Close, Steven Spielberg et Barbra Streisand.

«Repose en paix, James Lipton. Je m’intéressais au processus de l’acteur, qui était très rafraîchissant », a déclaré Streisand dans un message sur Twitter.

Quand j’ai commencé à étudier le cinéma, j’avais 15 ans, j’étais en cours d’histoire du cinéma et le professeur m’a demandé si nous savions ce qu’était l’Actor’s Studio. J’ai levé la main et dit très fort: “C’est une émission télévisée avec interview.”

Merci James Lipton de m’avoir appris à ne pas rebondir. pic.twitter.com/xl9QMS7IHQ

– Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky)

2 mars 2020

Lipton était connu, et souvent parodié, pour son ton intellectuel et parfois adoré avec ses sujets, aussi pour sa préparation intensive, représentée par une pile de cartes bleues contenant ses questions méticuleusement recherchées. Quand Will ferrell a joué Lipton dans “Saturday Night Live”, le tas de lettres avait presque un pied d’épaisseur.

Actrice américaine Julia Roberts il a demandé à Lipton s’il avait parlé à sa mère après une série de questions, d’autre part Champ Sally lors de son apparition lors de la première saison, il a demandé: «Avez-vous lu mon journal? Parler à mon psychiatre? ″.

L’onducteur du programme a terminé chaque interview avec une série de questions de recherche d’âme qu’il a obtenues du présentateur de télévision français Bernard Pivot, par exemple, “Quel est votre mot de malédiction préféré?”

