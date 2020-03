Décès de James Lipton, hôte emblématique de ‘Inside the Actors Studio’

L’étude était silencieuse lorsque James Lipton commençait à poser les 10 questions emblématiques du Inside the Actors Studio:

Quel est ton mot préféré?

Quel est le mot que vous aimez le moins?

Qu’est-ce qui vous excite?

Qu’est-ce qui vous déprime?

Quel est le son que vous aimez le plus?

Quel est le son que tu détestes le plus?

Quelle est votre grossièreté préférée (mot à maudire)?

Quelle autre profession aimeriez-vous exercer?

Un métier que vous n’auriez pas aimé exercer?

Si le paradis existait, que voudriez-vous que Dieu vous dise en ce qui concerne les portes?

Après une longue interview, les acteurs et actrices invités, en tant que professeurs, ont répondu à chacune des questions avec un seul mot (de préférence), sans ambages. Alors, James Lipton a poursuivi la conversation jusqu’à ce qu’il leur donne enfin la place pour leurs étudiants, le public du programme, de leur poser des questions sur leur carrière, la façon dont ils ont choisi les personnages, les rôles emblématiques, les moments hauts et bas …

Pendant plus de 20 ans, Inside the Actors Studio a été diffusé sous la direction de James Lipton, un homme sérieux qui a fait ses interviews sans émettre de sourires ni de rires. L’exception à cela était qu’une fois Robin Williams est allé à son programme et a commencé à improviser pendant des minutes, provoquant le rire des étudiants et de Lipton lui-même, à qui Nous devons non seulement ce programme emblématique, mais aussi la création de l’Actors Studio Drama School à Pace University à New York.

Ce lundi 3 mars, Lipton est décédé à 93 ans des suites d’un cancer de la vessie depuis des années Il est né le 19 septembre 1929 à Détroit, aux États-Unis. Sa mère était professeur et son père était un poète de la génération Beat qui l’a quitté à l’âge de 6 ans. Mais cela n’avait pas d’importance. C’est sa mère qui l’a mis à fond dans la littérature et les arts, notamment le théâtre où, comme on dit, c’est là que se construisent les grands acteurs en l’absence de plans et de répétitions …

The Inside the Actors Studio Il est né pour offrir des séminaires aux étudiants en théâtre, mais pour obtenir le financement nécessaire, un pacte a été conclu avec la chaîne Bravo. Et c’est donc devenu l’un des talk-shows télévisés les plus acclamés. Lipton a interviewé près de 300 personnages de l’industrie. Son premier invité, Paul Newman, a cédé la place à de grands noms comme Robert Downey Jr., Cate Blanchett, Sally Field, Glenn Close, Tommy Lee Jones, Robert De Niro, Scarlett Johansson, Liam Neeson, Brad Pitt, Amy Poehler, Laura Linney, Al Pacino, Sean Penn …

Ces 10 questions célèbres, Lipton lui-même a répondu il y a quelques années lors de sa participation au programme Bernard Pivot, un chef de la télévision française qui posait les mêmes questions à ses invités. “Si le paradis existait, que voudriez-vous que Dieu vous dise à propos des portes?”, Ont-ils demandé à James Lipton. À quoi il a répondu: «Tu vois, Jim, tu avais toujours tort. J’existe Mais tu serais quand même arrivé.