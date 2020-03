Décès de Jan Howard et Joe Diffie, ce dernier des complications de Covid-19

Deuil dans la musique country: Jan Howard et Joe Diffie meurent, ce dernier en raison de complications de Covid-19

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020

Nashville et New York., L’auteur-compositeur-interprète country Jan Howard, un auteur-compositeur avec Bill Anderson de For Loving You et d’autres succès de ce genre, est décédé, ont déclaré des amis. Il avait 91 ans.

L’institution de musique country Grand Ole Opry, à laquelle Howard appartenait depuis près de 50 ans, a annoncé la mort samedi.

“Jan Howard a été une grande source d’inspiration pour la musique country, à l’Opry, toute sa vie”, a déclaré Dan Rogers, vice-président et producteur exécutif de cette institution, dans un communiqué.

Quelle chance nous avons eu de l’avoir autant de nuits sur scène et de discuter avec elle derrière. Nous sommes tous de meilleures personnes pour l’avoir eu dans nos vies, at-il ajouté.

Originaire du Missouri, Howard a eu son premier hit en 1960 avec The One You Slip Around With et bien d’autres comme Evil on Your Mind et Bad Seed.

Son plus grand succès a été avec Anderson, avec des chansons comme Je sais que tu es marié, Un jour nous serons ensemble et pour t’aimer.

Il a également écrit pour d’autres, comme It’s All Over But the Crying qu’il a écrit pour Kitty Wells, et I Never Once Stopped Loving You pour Connie Smith.

Sa chanson la plus intime était peut-être My Son, un plaidoyer pour que son fils revienne du Vietnam, décédé deux semaines après sa sortie en 1968. Un autre fils s’est suicidé plus tard.

Howard a écrit une autobiographie en 1987, Sunshine and Shadow.

Il laisse dans le deuil un fils, deux petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

D’autre part, le chanteur country Joe Diffie, qui a eu du succès dans les années 90 avec des ballades dans les premiers sites de popularité et les singles du genre honky-tonk tels que Home et Pickup Man, est décédé dimanche après avoir été testé positif pour Covid-19 . Il avait 61 ans.

Diffie a annoncé vendredi qu’il était infecté, devenant la première célébrité du pays à rendre public le diagnostic. Le publiciste du musicien, Scott Adkins, a rapporté que le chanteur est décédé à Nashville, Tennessee, des complications liées au virus.

Originaire de Tulsa, Oklahoma, Diffie a été membre de l’émission de radio Grand Ole Opry pendant plus de 25 ans. Ses succès incluent Honky Tonk Attitude, Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die), Bigger Than the Beatles et If the Devil Danced (In Empy Pockets).

Ses albums du milieu des années 1990, Honky Tonk Attitude et Third Rock From the Sun, sont devenus platine, 18 de ses singles figuraient dans le top 10 des classements de musique country, et cinq d’entre eux ont été placés sur le haut. En 1994, 2013, le musicien Jason Aldean a mentionné Diffie par son nom.

Le musicien a partagé un Grammy Award de la meilleure collaboration country pour la chanson Same Old Train avec Merle Haggard, Marty Stuart et d’autres. Son dernier album solo était The Bluegrass Album: Homecoming, sorti en 2010.

Diffie laisse dans le deuil son épouse, Tara Terpening Diffie, et sept enfants de quatre mariages.

