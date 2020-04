Décès de Logan Williams, l’acteur qui incarnait le jeune Barry Allen dans The Flash

Le jeune acteur de 16 ans Logan Williams est décédé le 3 avril 2020 de causes non encore révélées. Le jeune acteur avait participé à diverses séries télévisées, dont Il était surtout connu pour avoir joué Barry Allen dans son enfance dans la série Le Flash.

La mort de Logan Williams a pris tout le monde par surprise, y compris les acteurs qui ont travaillé à ses côtés pendant le tournage de The Flash. Grand Gustin, qui jouait Barry Allen adulte dans la série, a adressé quelques mots à tous les proches de Williams sur son compte Instagram:

Je viens d’entendre la nouvelle dévastatrice que Logan Williams est décédé subitement. Cette photo date du début du tournage de l’épisode pilote de The Flash en 2014. J’ai été impressionné non seulement par le talent de Logan, mais aussi par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières l’accompagneront ainsi que les membres de sa famille pendant cette période que j’imagine être incroyablement difficile pour eux. Veuillez garder Logan dans vos cœurs et dans vos prières en ces temps étranges. Amour pour tous.

Pour sa part, Marlyse Williams, la mère du jeune homme, a déclaré que toute la famille était absolument dévastée et qu’elle regrettait de ne pas pouvoir licencier correctement Logan en raison de la pandémie de COVID-19 à laquelle le monde est confronté.

D’autres acteurs ont également rendu hommage et souvenir au jeune Logan Williams, dont John Wesley qui a joué le père de Barry Allen dans The Flash:

Je suis dévasté d’avoir entendu parler de la mort de Logan Williams à l’âge de 16 ans. Stake se consacre à 100% au jeune Barry Allen, et il nous manque une fois cette partie de l’histoire terminée. Amour et compassion pour la famille et les amis de Logan dans leur chagrin.

Logan Williams a également participé aux séries Supernatural et When Calls the Heart.

