Décès de Luis Alfonso Mendoza, la voix latino-américaine du comte Pátula et Gohan

Le monde du doublage est en deuil, le grand acteur Luis Alfonso Mendoza Soberano est décédé avec sa femme et son beau-frère. Selon les premières informations publiées par le ministère de la Sécurité de Mexico, Luis Alfonso Mendoza a été tué avec une arme à feu sur la rue Balboa, dans le quartier de Portales, vers 3 le soir. Le responsable du meurtre a tenté de se suicider en tirant sa propre arme sur la tête et est hospitalisé.

L’acteur Eduardo Garza a confirmé la nouvelle:

Mendoza était l’un des doubleurs les plus reconnus, notamment pour deux personnages: Count Pátula et Gohan, le fils de Goku, dans sa version adolescente et adulte, de Dragon Ball Z et même Dragon Ball Super.

Mais la carrière de Luis Alonso Mendoza a été très longue. Après des études d’art dramatique, un jeune Mendoza a commencé sa carrière à la radio, sur des feuilletons radio. De là, il a sauté sur le doublage, où il s’est démarqué par sa voix depuis ses débuts dans les années 80.

En plus des Pátula et Gohan susmentionnés, Mendoza a prêté sa voix à d’innombrables personnages, tels que Daniel Larusso dans Karate Kid, Carlton dans The Prince of Rap, Gamakichi à Naruto, Octagon Vreedle à Ben 10, Leonardo dans la première animation de The Ninja Turtles et c’était la voix officielle de Bugs Bunny depuis les années 1990, pour ne mentionner qu’une toute petite partie de sa longue carrière.

En 1995, il a fondé, avec sa femme, Artspop, une école d’art de la parole et de la voix qui est devenue très populaire, surtout dans la première décennie de ce siècle.

Avec la nouvelle de sa mort, le monde du doublage mexicain est sous le choc. Sa perte laisse un vide impossible à combler.

