Décès de Lynn Cohen, actrice de ‘Sex in New York’, à 86 ans

Triste au revoir à l’une des actrices les plus prolifiques des États-Unis. Lynn Cohen, connue pour sa participation à la fiction à succès «Sex in New York» en plus d’autres œuvres multiples, est décédé à l’âge de 86 ans le vendredi 14 février, comme l’a révélé The Wrap pour les informations obtenues par son représentant.

Lynn Cohen dans ‘Sex in New York’

Lynn Cohen est née dans la ville du Kansas en 1933. L’interprète était bien connu sur les scènes de Broadway et la vérité est qu’il fallait le voir à l’écran, car ce n’est qu’en 1983, quand il a joué un rôle très mineur dans un film. Cependant, avec le temps, il gagnerait en notoriété, son travail de Magda dans la série ‘Sex in New York’ et dans le film suivant.

Avec plus d’une centaine d’emplois derrière lui, l’un des plus connus se trouvait dans «Law and order», où il a donné vie à la juge Elizabeth Mizener dans une douzaine d’épisodes de 1993 à 2006. Dans ses crédits, il y a aussi de petites apparitions dans “The Affair”, “Law and Order: Special Victims Unit”, “Chicago Med” et, encore plus proche dans le temps, “The Merveilleuse Mme Maisel ‘.

Son travail au cinéma

Mais Cohen a non seulement fait carrière sur le petit écran, mais il était également connu pour son travail au cinéma. Le rôle le plus célèbre était Mags dans “The Hunger Games: On Fire”, mais d’autres comme Golda Meir dans “Munich”, Mme Wierzbowski dans “The Conspiracy of Panic” ou Sarah Simkin dans “With the magic in shoes.”

