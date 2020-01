Décès de Marsha Kramer, actrice de ‘Modern Family’, à 74 ans

L’actrice Marsha Kramer, qui a développé l’essentiel de sa carrière sur les plateaux de télévision américains, est décédée à 74 ans. Pour le moment, les causes de décès sont inconnues, et le décès a été communiqué par le directeur de casting Jeff Greenberg, avec lequel Kramer a coïncidé pendant des années dans «Modern Family», où il a joué Margaret pendant sept ans.

Marsha Kramer dans ‘Modern Family’

En fait Kramer est apparu dans l’épisode de la sitcom ABC diffusé le 22 janvier, redonnant vie à Margaret, qui avait été assistante de Jay Pritchett (Ed O’Neill), et qui dans ce chapitre a mis de côté sa retraite pour travailler brièvement sous Alex (Ariel Winter). Dans quel petit écran Il a également eu des rôles récurrents dans des titres comme «Navy». Enquête criminelle »,« Dr. Ken ‘,’ Frasier ‘ou’ Malcolm in the Middle ‘.

Tellement triste d’apprendre que mon amie de longue date, Marsha Kramer est décédée hier à l’âge de 74 ans. Elle était si ravissante dans les 14 eps qu’elle a tournés en tant que Margaret sur Modern Family au cours des 7 dernières années, mais je me souviendrai toujours de son envol en altitude comme Wendy au Peter Pan de Sandy Duncan. #RIP pic.twitter.com/H3vfdzPfiP

– Jeff Greenberg (@JeffGreenbergCD) 24 janvier 2020

"Cela m'attriste de savoir que ma vieille amie Marsha Kramer est décédée hier à l'âge de 74 ans. Il était merveilleux dans les quatorze épisodes qu'il a enregistrés en tant que Margaret dans 'Modern Family' depuis sept ans ", a commenté Greenberg via son compte Twitter, accompagnant le message d'une photographie dans laquelle il peut être vu à côté de l'actrice chevronnée.

Wendy pour toujours

Comme le rappelle Greenberg dans son tweet, Kramer a donné vie à Wendy dans la production musicale de “Peter Pan” qui a eu lieu à Broadway en 1979. Outre ce rôle principal, qui l’a amené à partager la scène avec Sandy Duncan, nous avons également pu écouter Kramer sur grand écran productions telles que “Jumper”, “Antz” ou “Le film LEGO”, dans lequel il a contribué sa voix pour créer des environnements sonores crédibles.

