Décès d’Eugenia Benavides, candidate à «Je reste avec toi»

Eugenia Benavides, qui était candidate au format Mediaset «Je reste avec toi», est décédée. Cela a été confirmé par l’un des prétendants qui a suivi le programme, Javi Rocha, via son compte Instagram. De plus, le profil de la jeune majorquine a également débordé de messages d’affection et d’adieu après avoir diffusé la nouvelle de sa mort.

Eugenia Benavides dans ‘Je reste avec toi’

“Tu nous manqueras tous Eugenia Benavides, et nous serons éternellement reconnaissants à Fremantle et à “Je reste avec vous” de nous avoir donné l’opportunité de vous avoir rencontré “, a souligné Rocha dans l’une de ses publications, dans un message offert sur une image de l’enregistrement de l’émission dans laquelle les deux pouvaient être vus. candidats ainsi que d’autres participants.

De plus, Rocha a défini Benavides comme un “combattant éternel”, ajoutant une réflexion encore plus émotionnelle dans d’autres histoires: “Il n’est pas juste que la vie prenne les gens aussi merveilleux, splendides, uniques et divas que vous, bon sang. Non C’est juste Eugenia Benavides, Aujourd’hui, le ciel a une autre grande étoile qui brillera toujours et beaucoup d’entre nous ont un nouvel ange gardien. Je remercierai toujours la vie d’avoir pu vous rencontrer. Des millions de baisers au paradis. “

Éruption de télévision

Le passage de Benavides pour “ Je reste avec toi ” a eu lieu à l’automne 2019, offrant plusieurs apparitions dans le format présenté par Jesús Vázquez, qui a commencé sa carrière à l’été de la même année aux heures de grande écoute de Telecinco, puis a sauté à Cuatro. Dans le spectacle, un groupe de filles cherchait l’amour suivant les critères de leur mère, dont les jugements de valeur ont été décisifs pour accepter ou exclure les candidats.

.