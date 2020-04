Décès du cinéaste mexicain Gabriel Retes

Mexique.- La Ministère de la culture a confirmé la mort du cinéaste mexicain Gabriel Retes.

Réalisateur d’au moins 20 longs métrages, Retes a été acteur, réalisateur, scénariste et amateur de théâtre.

Des écrivains comme Guillermo Arriaga (Amores Perros) lils ont augmenté les nouvelles.

“Je viens de découvrir qu’il est mort Gabriel Retes. Ça me pèse. Plusieurs de ses films ont été très influents sur ma génération et c’était une excellente personne. Un câlin au vôtre et à toute la communauté cinématographique », a-t-il écrit sur Twitter.

Gabriel Retes Il est décédé à 73 ans et pour l’instant les causes de sa mort sont inconnues.

Ils se démarquent dans leurs films Chin Chin El Teporocho de l’enseignant Armando Ramírez décédées il y a quelques mois, Nuevo Mundo et Flores de Papel.

La Cinémathèque du L’UNAM a également pleuré la mort de l’artiste.

Aux archives cinématographiques de l’UNAM, nous regrettons profondément la mort du cinéaste mexicain Gabriel Retes. Nous envoyons nos condoléances à votre famille et à vos amis. Repose en paix pic.twitter.com/QsytbaFoHW – Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) 20 avril 2020

emc

