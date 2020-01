Décès du cinéaste mexicain Jaime Humberto Hermosillo

Cet après-midi la mort du cinéaste mexicain Jaime Humberto Hermosillo a été confirmée. Originaire d’Aguascalientes, il est décédé à Guadalajara, Jalisco à 77 ans. La cause de sa mort n’est pas encore révélée.

En plus de sa carrière de réalisateur, il a développé de multiples tâches au cinéma, du scénariste à l’acteur. En tant que réalisateur, il était en charge de films tels que La passion de Berenice, María de mi corazon et La Task et Doña Hermelinda et son fils.

Pour son film La passion selon Bérénice a obtenu l’Ariel dans la meilleure direction.

L’Institut national des beaux-arts a déploré la perte de l’important cinéaste mexicain dont l’œuvre “démystifie les réalités culturelles et sociales du Mexique” et a présenté ses condoléances à sa famille et à ses amis.

