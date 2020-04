Décès du militant anti-quarantaine COVID-19. Il a défendu que “le virus est une invention politique”

Il a toujours douté de l’existence de COVID-19 et est mort du virus

John W. McDaniel était un fervent critique des fermetures de COVID-19 dans son pays d’origine. Il est décédé des complications d’un coronavirus à 60 ans. Sa mort a été enregistrée dans un hôpital de Columbus mercredi dernier, environ 15 jours après son test positif pour COVID-19.

Le 15 mars, il a critiqué les fermetures du gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, dans le but de stopper la propagation du coronavirus.

Sur les réseaux sociaux, il a écrit: “Si ce que j’entends est vrai, que DeWine a ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants, Je pense que c’est un mensonge! Il n’a pas cette autorité. Si vous êtes paranoïaque à l’idée de tomber malade, ne sortez pas. Cela ne devrait pas nous empêcher de vivre notre vie. La folie doit cesser. “

McDaniel a même suggéré que les dangers posés par le virus qui balayait actuellement les États-Unis avaient été exagérés, écrivant:

“Quelqu’un a-t-il le courage de dire que COVID-19 est une tactique politique? C’est pour un ami. Prouve-moi mal. “

Depuis lors, votre profil Facebook a été supprimé, bien que les gens restent sceptiques, leurs articles sur le coronavirus continuer à entourer Internet, a signalé le «Daily Mail»

McDaniel vivait avec sa femme et ses deux enfants et dirigeait une entreprise de fourniture d’équipements industriels avant sa mort.

La commissaire à la santé du comté de Marion, Traci Kinsler, lui a rendu hommage, a-t-elle commenté sur le site à «Marion Star»:

“Au nom de toute la communauté du comté de Marion, Nous exprimons nos plus sincères condoléances à votre famille et à vos amis. Nos pensées vont à la communauté du comté de Marion, ainsi qu’à tous les habitants de l’Ohio et du monde entier. lutter contre cette maladie et les familles de toutes les personnes touchées par cette pandémie. »

Ces derniers jours, de nombreuses personnes ont manifesté contre les mesures présentées par les différents États des États-Unis. avec des opinions similaires à celles de McDaniel. Aujourd’hui aux États-Unis Il compte plus de 800 000 cas confirmés de COVID-19 et a dépassé 43 000 décès.

Malgré ce que beaucoup soutiennent, le virus est très réel et a déjà fait de nombreuses victimes dans le monde.

La pire chose que nous puissions faire est d’hésiter et de sortir comme si de rien n’était. Partagez ces nouvelles afin que des cas comme celui de John McDaniel ne se répètent pas