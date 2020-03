Décès du premier chien infecté par un coronavirus en Chine

Le premier chien confirmé avec une légère infection par le nouveau coronavirus Covid-19 est décédé à Hong Kong, Chine, deux jours après avoir été maintenue en isolement, car son propriétaire, une femme de 60 ans du nom d’Yvonne Chow Hau Yee, a été testé positif pour le virus fin mars.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve solide que les animaux peuvent contracter la pandémie de coronavirus, selon South China Morning après que ce poméranien de 17 ans ait été en contact avec son propriétaire, il a été mis en quarantaine. Cinq analyses nasales et orales ont été effectuées, dont il a donné un «faible positif». Selon ABC, les résultats des tests effectués sur le chien les 12 et 13 mars étaient négatifs et pour cette raison, il a été libéré ce samedi 14 mars. Deux jours plus tard, il est décédé.

Par une déclaration, le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de la Conservation de Hong Kong a révélé la mort de l’animal, précisant qu’il n’a pas été possible de déterminer les causes de son décès car le propriétaire n’a pas autorisé une autopsie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé animale elle-même, rien ne prouve que les chiens ou tout autre animal transmettent le virus aux humains, mais étant donné que parfois les animaux et les humains peuvent partager certaines maladies, il recommande aux “personnes avec Covid-19 qui limitent le contact avec les animaux”.

