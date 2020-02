Déclaration de la famille de Pop Smoke

La famille de Pop Smoke rompt leur silence à la suite de sa mort.

Alors qu’ils pleurent la tragédie, la famille du rappeur de Brooklyn a publié une déclaration exprimant leur gratitude pour tout le soutien qu’ils ont reçu. «La famille de Bashar‘ Pop Smoke ’Jackson voudrait exprimer notre sincère gratitude à tous pour votre soutien», a écrit la famille Jackson. “Chaque prière, appel et acte de bonté est profondément apprécié alors que nous pleurons la perte de notre fils, frère et ami.”

Ils ont également réfléchi sur le musicien de 20 ans qui est devenu mondialement connu sous le nom de Pop Smoke. «Brooklyn le connaissait sous le nom de Bashar. Il a été éduqué et nourri à Brooklyn et son ascension vers la gloire s’est développée à partir de l’endroit qu’il représentait fièrement. Au cours de la dernière année, ses dons extraordinaires ont été révélés au monde; introduisant Pop Smoke. ”

Pop Smoke a été abattu par balle après que quatre hommes à capuchon ont fait irruption dans sa maison louée à Hollywood Hills le 19 février. L’enquête sur son meurtre est en cours. On ne sait pas s’il a été victime d’un vol au hasard ou s’il a été pris pour cible. Il n’y a eu aucune arrestation.

“Malheureusement, aucun détail public n’est disponible concernant le meurtre de notre bien-aimé”, a ajouté sa famille. «Nous demandons du respect et des rapports responsables pendant cette période critique. Merci de respecter notre famille et l’héritage de Bachar pendant cette période. »

Selon TMZ, la famille de Pop Smoke s’est envolée pour L.A.après avoir entendu qu’il avait été abattu pour mener sa propre enquête. Ils ont personnellement interrogé des amis et des témoins, qui se trouvaient dans la maison avant le tournage, et ont demandé à voir les images de surveillance. Ils essaient de comprendre ce qui s’est passé et veulent des réponses.

Les amis de Pop Smoke dans l’industrie de la musique, dont Nicki Minaj, Quavo et Snoop Dogg continuent de pleurer la perte dévastatrice. «J’ai toujours pu être celui qui était devant tout ça. Je dois rentrer à la maison et penser à celui-ci car c’était un coup bas ici. 20 ans?” Snoop a déclaré lors de son interview “Red Table Talk”.

Son héritage perdure. Son single «Dior» devient son premier hit solo sur le Billboard Hot 100, débutant au n ° 49, tandis que sa mixtape Meet the Woo 2 est actuellement n ° 8 sur le Billboard 200 après une augmentation de 11% des ventes (40000 unités d’album équivalentes ).

Lisez la déclaration complète de la famille Jackson ci-dessous.