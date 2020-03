Déclaration de Warner Bros. concernant Tom Hanks contre le coronavirus

Warner Bros. a publié une déclaration suite aux nouvelles selon lesquelles Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été testées positives pour le coronavirus COVID-19.

Le communiqué, publié mercredi soir, déclare:

Nous avons été informés qu’un membre de la société de notre long métrage Elvis, qui est actuellement en pré-production à The Gold Coast, en Australie, a été testé positif pour COVID-19 (coronavirus). Nous travaillons en étroite collaboration avec les agences de santé australiennes appropriées pour identifier et contacter toute personne qui aurait pu entrer en contact direct avec la personne. La santé et la sécurité des membres de notre entreprise est toujours notre priorité absolue, et nous prenons des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. La personne qui s’est révélée positive pour COVID-19 reçoit actuellement un traitement.

Le couple est actuellement en Australie où Hanks se prépare à jouer le manager d’Elvis Tom Parker dans le biopic sans titre d’Elvis Presley de Baz Luhrmann. Hanks a déclaré que lui et Wilson ont commencé à se sentir fatigués et à ressentir des courbatures et des frissons qui les ont incités à se faire tester pour le virus. L’acteur semblait de bonne humeur dans sa publication Instagram, mais il n’a pas tardé à souligner que les protocoles exigeront que les deux restent isolés sous la surveillance de professionnels de la santé jusqu’à ce qu’ils se portent mieux.

Le coronavirus COVID-19 continue de se propager à un rythme alarmant, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé à le déclarer officiellement pandémie mercredi après-midi. Le nombre total de cas dans le monde a dépassé 125 000, avec près de 5 000 décès, et le virus ne semble pas avoir intérêt à ralentir. L’Italie a été la plus touchée avec plus de 10 000 cas et 600 décès, provoquant un arrêt complet du pays. Aux États-Unis, les cas augmentent également, les cas confirmés dépassant 1 000 et entraînant 37 décès.

Pendant ce temps, les effets mondiaux du nouveau coronavirus peuvent également être observés dans presque toutes les autres facettes de la vie. De nombreuses écoles ferment leurs portes et demandent aux parents de protéger leurs enfants à la maison, tandis que l’achat en vrac d’articles comme l’eau, le savon, le désinfectant pour les mains et le papier hygiénique crée des pénuries dans le monde entier. Un nombre croissant d’événements publics tels que la convention annuelle E3 du jeu sont également annulés dans l’espoir de contribuer à réduire le nombre de nouvelles infections. La Chine a même repoussé la sortie du nouveau Mulan de Disney, tandis que les fabricants subissent des retards indéfinis.

Retourner à Tom Hanks et Rita Wilson, cependant, et nous leur souhaitons un prompt rétablissement.